«Ты словно под гипнозом»: Малахов рассказал об альфонсе из Екатеринбурга, который украл 200 миллионов

Спиридонов мошеннические схемы в крупных городах Урала. Фото: СОЦСЕТИ

Екатеринбург, Нижний Тагил, Пермь, Тюмень и порядка 150 обманутых женщин. Все это – послужной список 47-летнего альфонса Владимира Спиридонова. Уральский мошенник не только разбивал женские сердца, но и обворовывал до нитки. Общая сумма его «дохода» оценивается в 200 миллионов рублей.

Представлялся бизнесменом и банкиром, но знакомился исключительно с состоятельными дамами. Схема развода была простой: влюблял, брал в долг, просил оформить на себя кредит, а потом исчезал.

Программа Андрея Малахова «Прямой эфир» провела расследование и подробно рассказала о преступной группировке из Екатеринбурга. Как оказалось, главный исполнитель был лишь марионеткой. Истинной затейницей оказалась 59-летняя аферистка Татьяна Суняйкина. Она познакомилась с Владимиром в 2011 году, представилась «великой ведьмой России». Владеет сетью магазинов одежды.

Помимо альфонса в составе группировки действуют родственники женщины, гадалки и даже банковские сотрудники. Все они выполняют роли разводил, работающих по отлаженной схеме.

ПРИШЕЛ С БОЛЬНОЙ СПИНОЙ, УШЕЛ - С МИЛЛИОНАМИ

С 50-летней екатеринбурженкой Маргаритой Канойко Спиридонов познакомился в 2017 году в финтес-зале, где женщина работает реабилитологом. Мошенник жаловался на боли в спине и стал заниматься под руководством женщины. Узнавал о ее личной жизни, изучал, а потом начал преследовать.

При этом Маргарита видела его наколки, но верила, что Владимир их набил «в детстве по глупости». О его судимостях она узнала намного позже.

Маргарита сама не понимает, как Владимир смог покорить ее. Фото: скришот эфира

- Говорил, что хочет серьезных отношений. Я как под гипнозом была. Начинаешь слушать и доверять этому человеку. Он уговорил меня поменять машину, на который нужно было брать кредит. С этого все и началось. Потом пошли более высокие кредиты, потом две кредитные карты. В общей сложности два миллиона рублей и автомобильный кредит на 500 тысяч. Потом он начал пропадать и исчез. Он умеет давить на слабые места. Ты словно под гипнозом, - рассказала в программе Андрея Малахова жительница Екатеринбурга.

Уже через год Маргарите впервые позвонила Суняйкина. Сам Спиридонов предупреждал жертву, что на нее может выйти некая «Таня», то назвал ее «ненормальной бывшей». Но как выяснилось, уральские Бони и Клайд и по сей день поддерживают отношения и даже живут вместе в центре города.

Владимир Спиридонов и его "начальница" Татьяна Суняйкина. Фото: скришот эфира

Застать Спиридонова или Суняйкину дома не удалось, хотя альфонса разыскивают не только журналисты, но и «крепкие ребята».

ЗНАКОМСТВА ЧЕРЕЗ ГАДАЛКУ

Большую часть своих жертв Спиридонов находил через еще одну подельницу – 54-летнюю гадалку Нину Сенцову. Уверяла, что снимает порчу, делает привороты и помогает поднять с колен бизнес.

- Нас познакомила Сенцова Нина Владимировна, представила Владимира как хорошего специалиста по рефинансированию кредита, - рассказал в студии потерпевший Евгений Уразов. – Были небольшие просрочки, и я не мог взять новый кредит. Я не знал на тот момент, как они подделывают документы.

Сейчас на гадалку заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», а сама она во всех деталях рассказала, как обманывала десятки женщин. Но при этом женщина считает себя «жертвой» Спиридонова.

Гадалка Нина Сенцова считает себя жертвой Спиридонова. Фото: скришот эфира

- Да, я их познакомила их. Я не проверяла, работает ли Вова в банке. Я просто пришла на программу, как одна из его жертв. Он мне должен 800 тысяч рублей. Татьяну я почти не знаю, она гражданская жена Спиридонова.

Примечательно, что скрывающийся Спиридонов знал, что его знакомая поехала на съемки программы в Москву. За несколько часов до их начала он позвонил Сенцовой с просьбой «не наговорить лишнего про него».

- Мне не нужен этот спектакль. Я всем все отдам, - сказал альфонс в разговоре с гадалкой.

По факту – предприниматель Уразов передал Владимиру полтора миллиона рублей за снижение ставки по кредиту. Но остался ни с чем.

ЗАЕМЫ ПОД КОСМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕНТЫ

Помимо Спиридонова в банде Суняйкиной есть еще один результативный Казанова. Это 40-летний Александр Зотов. Он прославился тем, что охмурял женщин. Вот только секс с ним всегда фиксировался на видео. Затем аферист шантажировал женщин интимными кадрами и вымогал деньги.

Зотов – лучший друг Владимира Спиридонова и приближенное лицо Суняйкиной. В 1993 году проходил по делу об изготовлении и сбыте поддельных документов.

Еще одной аферисткой, работающей в связке со Спиридоновым, является 35-летняя Евгения Тугаринова. Еще недавно она работала главой отдела кредитования в одном из крупнейших банков, но теперь помогает доверчивым клиентам расстаться со своими деньгами.

По словам жертв, Владимир находил тех, кому не одобряли кредиты, и направлял их к Тугариновой. А она под видом «привлекательных условий» навязывала займы с баснословными процентами.

В банде Суняйкиной есть и любовные аферисты, а также подставные риелторы и кредиторы. Фото: скришот эфира

Также они развернули мошенническую схему при автосалоне «Березовский привоз», что под Екатеринбургом. Там они проводили сделки по продаже автомобилей через свою организацию микрозаймов. А обманутые люди оставались без машины и денег.

Также в преступной схеме фигурируют лже-риелторы. На встрече с корреспондентом канала «Россия 1» она подтвердила, что Суняйкина уже 7 лет сожительствует со Спиридоновым. Кроме этого гадалка Сенцова обвинила ранее указанного бизнесмена Уразова в сговоре с альфонсом. Екатеринбуржец даже прошел проверку на полиграфе.

Евгений Уразов потерял 1,5 миллиона после работы со Спиридоновым. Фото: скришот эфира

Его слова об обмане Владимира оказались правдой. Но однозначного ответа о том, знал ли он о махинациях в отношении других людей, Евгений Уразов не смог.

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