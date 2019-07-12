Подставила подругу и исчезла: риелтор из Екатеринбурга украла 300 миллионов рублей и сбежала с семьей в Израиль

Конец мая выдался для 48-летней Ольги Хорошун напряженным: постоянные звонки и сообщения в WhatsApp с вопросами о том, когда же будут возвращены деньги, отданные ей под проценты.

- Оля, сколько уже можно?! – написала женщине близкая подруга. – Ты должна была привезти 12 миллионов еще на прошлой неделе, а вместо этого подкинула лишь 300 тысяч. Мне как людям в глаза смотреть?!

- Да ты не переживай дорогая, ты же знаешь – дело у меня верное! Верну сколько обещала, да еще накину сверху за задержку! Завтра вечером я приеду со всей суммой, - скажет по телефону Хорошун вечером 21 мая и больше не выйдет на связь.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА МАВРОДИ ПОД МАСКОЙ ЛУЧШЕЙ ПОДРУГИ

Будущая подражательница основателя самой известной финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди перебралась в Екатеринбург 15 лет назад из закрытого городка Новоуральска. Уроженка глубинки не захотела идти по стопам матери - заслуженного учителя Свердловской области - или работать по специальности бухгалтером.

Именно здесь она встретит любовь всей своей жизни – сварщика Олега, от которого впоследствии родит единственного сына. Одним словом – жизнь удалась.

Свой путь перекупщика недвижимости Хорошун начала в обычном риелторском агентстве, где и познакомилась со Светланой Ильиной (имя пострадавшей изменено – прим.ред). Несмотря на конкуренцию, женщины быстро стали лучшими подругами и начали дружить семьями.

Время шло и постепенно Ольга со Светланой начали задумываться о собственном бизнесе. Так в 2008 году начинающие бизнес-леди открыли свое бюро.

- Заработок у нас был, но, видит бог, не большой, - вспоминает Ильина. – На жизнь хватало, но не более. Спасало лишь то, что у нас мужья работали.

Ольга Хорошун и ее муж с сыном во время отпуска в Барселоне. Фото: предоставлено пострадавшими

Крепкая дружба женщин не распалась даже после кризиса в 2014 году, чего нельзя сказать про их общее дело. Агентство пришлось закрыть и начать работать по отдельности. Хорошун понимала, что нужно продолжать искать дополнительные источники дохода и начала интересоваться перепродажей новых квартир.

Три года Ольге удавалось обходиться деньгами своих лучших подруг, которые ради нее брали кредиты и влезали в долги, родственников и дальних знакомых. Схема проста и очевидна: скупка недвижимости под ипотеку и продажа ее новому владельцу с наценкой. За две недели Хорошун возвращала вложенные деньги и 5% от сделки.

Но обороты росли и требовались все новые и новые вложения. Тут-то Ольга впервые и обратилась к Светлане с предложением сотрудничать. Шел январь 2018-го.

- Спустя полтора года я понимаю, как хитро она втянула меня в эту пирамиду. На тот момент я выплачивала кредит в банке с высоким процентом. Ольга попросила у меня миллион на скупку квартиры, но таких денег у меня не было. В итоге я попросила старшего сына взять кредит по заниженной ставке, мы отдали ей деньги, а она вместо нужных для ежемесячного платежа 26 тысяч выплачивала нам по 35. То есть по 9 тысяч в месяц чистой прибыли. Ну как после такого не верить ей на слово. Позже я начала просить для Хорошун деньги у своих родственников и знакомых, - вспоминает Светлана.

Как говорится, аппетит приходит во время еды и чем дальше Хорошун удавалось возвращать кредиторам деньги с процентами, тем больше людей хотели обогатиться. Только за последний год на счету риелтора было 20 сделок, с каждой из которых она отчиталась до последней копейки.

Но в мае 2019-го Светлана впервые почувствовала подвох: Хорошун начала просить все большие суммы, а сроки возврата не называла. Не спокойно было на душе еще и от того, что напрямую с дающими деньги людьми риелтор практически не контактировала, все договоренности были под расписку от Ильиной. Ольга же все это время оставалась в тени.

ОБМАНУЛА ЛУЧШИХ ПОДРУГ, ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА И УРАЛЬСКИХ «КРУТЫШЕЙ»

Весь май Светлана ждала возврата денег от Ольги, ей и ее близким родственникам она должна была 12 миллионов рублей. Изначально наличку от Хорошун ждали 15 числа, но в последний момент она попросила отсрочку на неделю. Успокаивала лишь то, что за два дня до последнего срока она все-таки завезла 300 тысяч рублей в качестве залога и доказательства того, что все идет по плану.

Ни Ольга, ни ее муж не пользовались социальными сетями. После произошедшего стало понятно почему. Фото: предоставлено пострадавшими

Утром 22 мая Ильина весь день просидела на телефоне, но лучшая подруга словно сквозь землю провалилась. Не отвечал на телефонные звонки ни муж, ни 16-летний сын. Не выдержав напряжения, Светлана побежала к их дому на Уралмаше, но дверь никто так и не открыл. Наводило ужас и то, что совсем новая Infinity стояла под окнами девятиэтажки на охраняемой стоянке.

- Тогда у меня была лишь одна мысль. Если машина на месте, значит, всю их семью убили из-за денег. В панике я позвонила мужу и всем знакомым, кто вкладывался, - добавила Ильина.

Уже через два часа все кредиторы стояли у подъезда Хорошун, со стороны это больше напоминало собрание жильцов, которые постепенно понимали, во что их втянули. Ожесточенные споры о том, где искать риелтора прервал гул моторов тонированных внедорожников. Машины припарковались, из салонов вышли крепкие солидные мужчины.

- Добрый вечер, - вежливо начал разговор водитель одного из внедорожников. – Вы случайно не Ольгу Хорошун ищете?

- Ее самую! Обобрала нас до нитки! – хором ответила толпа.

- Ну что же, поздравляю, господа. Нас всех с вами благополучно «кинули». Раз мы все оказались в одной лодке, то давайте знакомиться. Меня Андрей зовут, - сказал мужчина.

В ходе такого неожиданного знакомства жертвы обмана начали подсчитывать общий убыток. Вышла довольно неплохая сумма – 300 миллионов рублей. Из них 200 вложили друзья и их родственники, остальные 100 – местная братва, больше напоминающая ОПГ.

Тем же вечером вся компания собралась в местном автосервисе, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Это были семьи самых близких подруг Хорошун, вложивших ее аферу все свои сбережения. Уже позже выяснится, что среди них есть и женщина, пытавшаяся заработать на операцию для больного раком отца и даже олимпийский чемпион. Имя последнего и род его занятий нас попросили не разглашать.

Долгие споры о целесообразности обращения в полицию закончились рационально и уже на следующее утро более тридцати заявлений были написаны в районные отделения, в зависимости от прописки каждого пострадавшего.

При этом все уповали на помощь от таинственного Андрея, который, ожидаемо, не стал обращаться в МВД. Его реакция на происходящее не заставила себя долго ждать, уже через два дня он передал последние сведения о Хорошун.

- Мы пробили ее по своим каналам в ФСБ, в ночь на 22 мая она с семьей улетела по путевке в Тель-Авив. Обратные билеты у них были на 8 июля, но вряд ли они когда-нибудь вернутся, - резюмировал собеседник.

После этого у Светланы сложился пазл всей истории. Какой бы аферисткой ее подруга не была, но женщины есть женщины и любят делиться историями. Ольга неоднократно рассказывала, что в Израиле у нее живет племянник отца с женой. Первая мысль, которая возникает после таких известий – Ольга Хорошун давно тщательно планировала побег из России в надежде начать новую жизнь за рубежом. Кроме этого пожилой отец Ольги на месяц ездил отдыхать в страну трех морей.

- Не исключено, что старика отправили в круиз и попросили передать родне часть подготовленных денег, - предположила Светлана Ильина.

Информацию о побеге семьи подтверждают и показания охранника стоянки у их дома. В ту ночь он видел, как Хорошун вместе с сыном и мужем села в такси с чемоданами.

Дом, в котором жила семья Ольги Хорошун - обычная девятиэтажка на Уралмаше. Вряд ли ее соседи смогут поверить, что за стеной от них жила крупная аферистка. Фото: Google maps

ВЕРСИЯ: РИЕЛТОР САМА СТАЛА ЖЕРТВОЙ ОБМАНА

На мысли о том, что Ольга Хорошун действовала спонтанно и сбежала не с целью похитить деньги, сколько спасти жизни себе и мужу с сыном, наталкивают сразу несколько обстоятельств.

Во-первых, покупка новой иномарки. Ее приобрели вместо Toyota RAV 4 за два с лишним миллиона за три недели до побега. Какой смысл покупать машину, если скоро она тебе не понадобится?

Во-вторых, по рассказам друзей семьи, 16-летний сын Ольги усердно готовился к сдаче ОГЭ и даже купил себе новый костюм к последнему звонку, который был намечен как раз на 22 мая. На нем 9-классник так и не появился. С того дня мальчик заходил во «ВКонтакте» всего два раза: ночью 23 и 27 июня, но даже не стал читать сообщения.

В-третьих, исчезнувшая женщина оставила больного 70-летнего отца в Новоуральске. Почему не взяла с собой родного человека, который остался в России совсем один? Неужели не хватало денег на билеты для близкого родственника?

Но не только это вызывает сомнения у бывшей подруги риелтора. Чтобы проворачивать сделки и постоянно выводить деньги, нужен надежный сообщник и покровитель. А если такой был, то он мог запросто присвоить себе то, что Хорошун ей передали через подруг и «крутышей».

- Во всей этой пирамиде я потеряла 12 миллионов. Но, в конечном счете, для меня главное не это, а то, что меня предал человек, которому я доверяла. Мы вместе ездили отдыхать, праздновали Новый год, они часто приезжали к нам на дачу. В одно мгновение ты узнаешь, что все это время тебя обманывали.

Переписка Светланы с Ольгой накануне исчезновения последней. Фото: предоставлено пострадавшими

На сегодняшний день заявления всех жертв риелтора Хорошун находятся на рассмотрении в городском ОБЭП.

- Действительно, многочисленные материалы с многомиллионным ущербом в настоящее время находятся в работе в городском управлении МВД. Сюда они поступили из территориальных ОВД, куда обращались потерпевшие граждане. Было принято решение объединить их с целью принятия обоснованного процессуального решения. Помимо обращений в полицию люди, столкнувшиеся с этой предприимчивой особой, имеют полное право обращаться и в судебные инстанции с исковыми заявлениями. Работа по данным материалам находится на контроле у руководства УМВД по Екатеринбургу. Ну а то, что так называемый риелтор при странных обстоятельствах оказалась за бугром, безусловно, может свидетельствовать о том, что она там скрылась, дабы избежать ответственности за содеянное. Разбирательство продолжается, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.