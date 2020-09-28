«Родители недоглядели»: названа причина смерти 3-летней девочки на Урале

Отец девочки работает в местной больнице. Фото: СОЦСЕТИ

Пропавшую в селе Покровское Александру Дюндину нашли мертвой. Трехлетняя девочка утонула в реке. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказали знакомые семьи малышки.

- Девочка гуляла с другой 8-летней девочкой. Они сначала хотели пойти в лес, но им не разрешили. А потом они ушли играть к мосту через реку. Родители недоглядели. И это уже не первый раз, когда они оставили малышку без присмотра. Они говорили мне «А что с ней может случиться?!». Про семью Дюндиных ничего плохого сказать не могу. Просто у пары не было понимания, что это маленький ребенок и за ним нужен постоянный присмотр! – рассказала «КП» знакомая мамы Александры.

Достоверно известно, что отец Саши сообщил о пропаже дочки в половине седьмого вечера. Через два часа полицейские нашли тело девочки у реки.

Девочка утонула в реке Камышенке. Фото: «ЛизаАлерт»

Родственники девочки сообщили о трагедии в соцсетях.

- Солнышко наше, Сашенька, светлая память, царствие небесное, - написала бабушка девочки в «Одноклассниках».

КОММЕНТАРИЙ ГУ МВД ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Валерий ГОРЕЛЫХ, пресс-секретарь главка:

- Тревожное сообщение о ЧП в селе Покровском поступило в дежурную часть полиции в 18:35 от отца девочки, работающего в одной из местных больниц. На место происшествия незамедлительно были направлены полицейский кинолог со служебной немецкой овчаркой Кирой, следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством начальника каменской полиции Александра Кивелева,

Поисковые мероприятия с участием наших коллег из регионального ГУ МЧС, хотя и были организованы оперативно, не закончились благополучно, к большому сожалению. В 20:15 тело девочки было обнаружено в реке Камышенке неподалеку от дома на улице Заречной. Отдельно полицейские нашли и синие туфельки девочки. При осмотре тела ребенка криминальных следов насилия оперуполномоченные не обнаружили. Тело направили на судмедэкспертизу.

К большому сожалению, приходится констатировать, что на территории Среднего Урала произошла очередная нелепая трагедия, связанная с гибелью ребенка. Этот случай - лишнее подтверждение тому, что малышей без присмотра оставлять недопустимо. Выражаю искренние соболезнования семье, где случилось такое большое горе.