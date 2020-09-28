Пропавшую на Урале 3-летнюю девочку нашли мертвой

Фото: "ЛизаАлерт"

В Каменском городском округе нашли мертвой пропавшую Александру Дюндину. Трехлетняя девочка была объявлена в розыск 27 сентября, а уже в 20:46 поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о том, что девочка найдена мертвой. До этого сообщалось, что Александра пропала в селе Покровское.

Статус ориентировки был изменен в девять вечера. Фото: "ЛизаАлерт"

- Найдена. Погибла. Глубочайшие соболезнования родным и близким! - говорится в сообщении поискового отряда.

В СУ СКР по Свердловской области пообещали прокомментировать трагедию позже.