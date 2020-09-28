Следователи впервые прокомментировали смерть трехлетней девочки на Урале

Представители Следственного комитета впервые прокомментировали смерть 3-летней Александры Дюндиной в Каменском округе.

- По факту обнаружения вечером 27 сентября тела 3-летней девочки проводится доследственная проверка, в ходе которой тщательно выясняются все обстоятельства случившейся трагедии. При внешнем осмотре тела умершей явных признаков криминальной смерти нет. тело умершей направлено для вскрытия, чтобы выяснить точную причину смерти. по итогам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе, в отношении законных представителей умершего ребенка, - рассказал руководитель следственного отдела по городу каменск-уральский областного Следственного комитета Андрей Первушин.

Напомним, что трагедия произошла в селе Покровское. Отец девочки сообщил о пропаже дочери в 18:35.