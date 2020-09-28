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Происшествия

«Нелепая трагедия»: в полиции прокомментировали смерть 3-летеней девочки в Каменском округе

Александра Дюндина утонула в реке
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Тело Саши нашли в реке

Тело Саши нашли в реке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых прокомментировал смерть 3-летней Александры Дюндиной. Трагедия произошла в селе Покровское Каменского округа.

- Тревожное сообщение о ЧП поступило в дежурную часть полиции в 18:35 от отца девочки. На место происшествия незамедлительно были направлены полицейский кинолог со служебной немецкой овчаркой Кирой, следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством начальника каменской полиции Александра Кивелева, - сообщил полковник Валерий Горелых.

Через два часа тело девочки было обнаружено в реке Камышенке.

- При осмотре тела ребенка криминальных следов насилия оперуполномоченные не обнаружили. Тело направили на судмедэкспертизу, - добавил Валерий Горелых.

ЧП