В Екатеринбурге запустят уникальный паровоз для туристов

Местом постоянной дислокации раритетов является локомотивное депо Пермь-Сортировочная
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге запустили новый поезд с традиционным паровозом а паровой тяге. Сейчас Свердловская железная дорога восстанавливает парк ретро-локомотивов для туристических направлений.
На локомотиве также есть портрет Иосифа Сталина
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Уже сегодня готовы три действующих паровоза 1950-х годов выпуска: две «Лебедянки» – Л-3111 и Л-4372, и паровоз серии ЛВ под номером 0123. Местом постоянной дислокации раритетов является депо Пермь-Сортировочная.
Паровоз двигается при постоянной топке углем
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В октябре планируется поступление четвертого паровоза – Еа-3113 1944 года выпуска.
Поездку на ретропоезде можно будет совместить с посещением сразу нескольких музеев: в столице Урала – Музея истории, науки и техники СвЖД, в Верхней Пышме – открытой железнодорожной экспозиции, а также музеев военной и автомобильной техники.
Популярность туристических поездов на паровой тяге в последнее время постоянно растет
Фото: Алексей БУЛАТОВ