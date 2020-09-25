В Екатеринбурге запустят уникальный паровоз для туристов

Местом постоянной дислокации раритетов является локомотивное депо Пермь-Сортировочная Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге запустили новый поезд с традиционным паровозом а паровой тяге. Сейчас Свердловская железная дорога восстанавливает парк ретро-локомотивов для туристических направлений.

На локомотиве также есть портрет Иосифа Сталина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже сегодня готовы три действующих паровоза 1950-х годов выпуска: две «Лебедянки» – Л-3111 и Л-4372, и паровоз серии ЛВ под номером 0123. Местом постоянной дислокации раритетов является депо Пермь-Сортировочная.

Паровоз двигается при постоянной топке углем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В октябре планируется поступление четвертого паровоза – Еа-3113 1944 года выпуска.

Поездку на ретропоезде можно будет совместить с посещением сразу нескольких музеев: в столице Урала – Музея истории, науки и техники СвЖД, в Верхней Пышме – открытой железнодорожной экспозиции, а также музеев военной и автомобильной техники.