На Урале самолет приземлился на автомобильную трассу

Речь идет о легковом самолете «Сигма». Фото: Уральское следственное управление на транспорте

В Курганской области легковой самолет «Сигма» приземлился на автомобильную трассу. В том, почему пилот воздушного судна выбрал столь необычную площадку для приземления, теперь разбираются следователи.

Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте, самолет приземлился на трассе Курган – Куртамыш 19 сентября. Информация об этом появилась в местных СМИ и пабликах в соцсетях.

Уголовное дело из-за случившегося пока не завели, но силовики уже начали доследственную проверку.

- Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта), поскольку происшествие поставило под угрозу обеспечение безопасности полетов и автодорожного движения, - рассказали в ведомстве.

Сейчас следователи выясняют точные причины произошедшего, а также ищут очевидцев ЧП.

В Уральском следственном управлении уточнили, что по предварительным данным из-за посадки самолета на дорогу никто не пострадал.

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