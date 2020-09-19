«Зенит» упустил победу над «Уралом», несмотря на спорный гол Дзюбы

«Зенит» упустил победу над «Уралом» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершился матч восьмого тура чемпионата России 2020/21 между «Уралом» и «Зенитом». Действующий чемпион страны потерял очки, игра завершилась со счетом 1:1. Уже в самом начале игры забил Артем Дзюба, после прострела Мостового капитан питерцев в подкате замкнул передачу.

Но сразу после взятия ворот лайнсмен поднял флаг – вне игры. Однако, судья VAR подсказал главному арбитру Сергею Карасеву, что момент нужно проверить. Спустя три минуты гол Дзюбы все-таки засчитали. На повторе видно, что форвард находится практически параллельно защитнику Алексею Герасимову. Даже проекция не дает четкого ответа на вопрос «А был ли офсайд?». Комментатор Дмитрий Шнякин отметил, что момент с голом весьма спорный.

Игра закончилась со счетом 1:1 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во втором тайме хозяева поля вышли с запредельной мотивацией. А как иначе, когда клуб празднует 90-летие? Во второй сорокапятиминутке «Уралу» потребовалось почти полчаса, чтобы довести давление на чужой половине поля до логического завершения.

На 69-й минуте Эрик Бикфалви выкатил мяч под удар Андрею Панюкову, нападающий не растерялся и отправил круглого в дальний угол ворот Михаила Кержакова.

Момент гол Андрея Панюкова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоит отметить, что это лишь вторая ничья для «Урала» в матчах с командой из Санкт-Петербурга. Все остальные матчи завершались победами «Зенита».

Матч проходил на "Екатеринбург Арене" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральцы болели за "шмелей" Фото: Алексей БУЛАТОВ