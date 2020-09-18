«Урал» - «Зенит» 19 сентября 2020: онлайн-трансляция

Прошлый матч этих команд завершился минимальной победой питерцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Урал» на своем поле принимает «Зенит» в рамках восьмого тура российской футбольной Премьер Лиги. После уверенной победной над «Химками» команде Юрия Матвеева предстоит испытание на прочность от действующего чемпиона страны. Как тут не вспомнить, что еще полгода назад «шмелей» деклассировали в Санкт-Петербурге со счетом 7:1.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи «Урал» - «Зенит» 19 сентября 2020.

Прогнозы букмекеров на матч «Урал» - «Зенит» 19 сентября 2020

У «Зенита» намного больше шансов на победу. За всю историю встреч, «Урал» лишь однажды играл с петербуржцами вничью.

Прогноз на матч «Урал» - «Зенит» 19 сентября 2020

«Зенит» уверенно победит.

Где смотреть матч «Урал» - «Зенит» 19 сентября 2020

Прямую видеотрансляцию матча «Урал» - «Зенит» можно будет посмотреть с 16:20 на канале «Матч Премьер».

Трансляция матча «Урал» - «Зенит» 19 сентября 2020

Трансляция матча «Урал» - «Зенит» 19 сентября начнется с 16:20 на канале «Матч Премьер».