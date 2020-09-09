«Он делает заявления, которые страшно читать»: Церковный суд над отцом Сергием снова перенесли

Опальный отец Сергий со сторонниками по-прежнему занимает Среднеуральский монастырь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 9 сентября, в Екатеринбургской епархии прошло второе заседание Церковного суда по делу опального отца Сергия (Николай Романов). В июне-июле этого года его решением схиигумена уже лишили сана.

Теперь на повестке дня другой вопрос - надо ли отлучать Сергия от Церкви? Первое заседание прошло в понедельник, но схиигумен на него не явился, сославшись на состояние здоровья. Второе заседание назначили на среду, 9 сентября.

Однако на него схимонах тоже не приехал, поэтому заседание пришлось перенести на 10 сентября. Но и тогда, по утверждению участников судебного процесса, окончательное решение вряд ли будет вынесено.

- Результата нет, потому что отец Сергий не прибыл. Схимонах направил обращение, перечислив в нем людей, которые могут выступить в качестве свидетелей на суде. Если он посчитает нужным их направить на заседание и придет сам, то суд не возражает, - рассказывает председатель церковного суда Екатеринбургской епархии Николай Малета.

Николай Малета призвал схимонаха к мирному диалогу Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам священнослужителя, отцу Сергию (Романову) дали шанс. От обвинений с его стороны опытным и уже немолодым священникам становится не по себе.

- Схимонах Сергий делает заявления, которые мне страшно читать. Они могут довести до того, что он будет отлучен от церкви. Пока диалога с ним нет. Есть желание и нашего Владыки Кирилла, и церковного суда услышать и понять ситуацию, ее причины. Но кроме обвинений мы ничего не слышим, - заключил Николай Малета.

Конфликт между отцом Сергием, проводившим службы в Среднеуральском женском монастыре и Екатеринбургской епархией начался в апреле 2020 года после того, как схиигумен в своих проповедях сделал несколько неоднозначных заявлений.

Среди них - отрицание существования коронавируса, острая критика церковной и светской власти. 3 июля Церковный суд лишил Сергия (Романова) священнического сана. Однако даже после этого он отказался покидать занятый им Среднеуральский женский монастырь.

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