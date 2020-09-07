«Разврат был транслирован на телеканале»: опальный отец Сергий высказался о личной жизни Натальи Поклонской

Ранее Наталья Поклонская приезжала в Среднеуральский женский монастырь. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Опальный отец Сергий, лишенный сана, и занявший со своими сторонниками Среднеуральский женский монастырь, в неожиданном ключе высказался о депутате Госдумы Наталье Поклонской. Ранее в СМИ Сергия называли духовником экс-прокурора Крыма, что она впоследствии опровергала. В частности, он коснулся личной жизни Поклонской.

- После прелюбодеяния Натальи Поклонской с Владимиром Соловьевым (вероятно подразумевался Иван Соловьев, с которым Наталья Поклонская была в браке с 2018 по 2019 год, - Ред.) при живом муже Андрее Красильникове и регистрации их разврата в органах загс она получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина Венчания над прелюбодеями, - сообщает схиигумен Сергий в обращении. - К смертному греху был приложен грех хулы на Святого Духа при священнодействии над скверной. Служба духовной безопасности за подписью верных чад Церкви неоднократно обращалась в Церковный суд Москвы и Симферополя. Но ответа до сих пор нет. Разврат Поклонской был транслирован на телеканале «Спас» в пример православным христианам. И похожим примерам поругания Таинства брака нет числа.

Схиигумен Сергий 3 июля был лишен сана. Поводом послужили его проповеди с неоднозначными высказываниями, в которых, среди прочего, он заявлял, что коронавируса нет. Однако даже после лишения сана, Сергий отказался покидать занятый им Среднеуральский женский монастырь. Сегодня, 7 сентября, начался очередной церковный суд по его делу. На этот раз перед Екатеринбургскй епархией встал вопрос - надо ли отлучать от Церкви Сергия, известного в миру, как Николай Романов.

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