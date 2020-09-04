Митрополит Викентий извинился за рукоположение в сан опального отца Сергия

Отца Сергия рукоположили с нарушением церковных канонов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий (Морарь) попросил прощения за то, что рукоположил в сан бывшего схиигумена Сергия (Романова), лишенного сана схиигумена Екатеринбургской епархией.

-Я хочу попросить прощения у всех, кого смутил и привел в недоумение рукоположением отца Сергия (Романова) в нарушение канонических правил. Прошу простить меня великодушно и оставим все на Суд Божий, - сказал Викентий на телеканале «Царьград».

Это первое публичное заявление митрополита Викентия после скандала вокруг Среднеуральского женского монастыря, который фактически захватил Сергий (Романов). Ранее экс-схиигумен считался ставленником Викентия.

- В течение года Владыко Викентий указывал мне на необходимость принятия мною священнического сана. Но я считал, что не достоин быть такого высокого звания, - рассказывал ранее в видеообращении отец Сергий. - Рукоположил меня Владыко Викентий.

Напомним, что в 1985 году Романова признали виновным по статье 102 УК РСФСР «Умышленное убийство», а также по статьям «Кража» и «Грабеж». За свои злодеяния он 13 лет отсидел в «Красной утке» под Нижним Тагилом - в колонии для «оборотней в погонах». Поэтому в священники его Митрополит Викентий рукоположил с нарушением церковных канонов.

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