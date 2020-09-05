Один погиб, восемь ранены: на Урале молодой водитель уснул за рулем и устроил массовую аварию

В аварии пострадали восемь человек, один погиб. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Минувшим вечером, 4 сентября, на 121-м километре трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган» произошло жуткое ДТП, в котором восемь человек пострадали, включая подростка, и еще один погиб. 28-летний водитель легковушки «ИЖ-2126-030», двигаясь в сторону Екатеринбурга, вылетел на встречку в месте, где по знакам это запрещено, и по касательной столкнулся с автомобилем Ford Focus, за рулем которого сидел 24-летний парень.

Тот, в свою очередь, по инерции столкнулся с еще одним встречным Ford Focus под управлением 28-летним водителем.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- В результате ДТП машины получили механические повреждения, водитель легковушки «ИЖ-2126-030» погиб на месте, еще до приезда скорой помощи, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Травмы получили четыре пассажира этой же машины, в том числе 16-летняя девушка. А также три пассажира Ford Focus, и еще один водитель.

На место аварии срочно выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По предварительной информации, водитель «ИЖ» уснул за рулем.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям, что у аварий, причиной которых стал выезд на полосу встречного движения, всегда очень тяжкие последствия. Не стоит садиться за руль автомобиля, если вы чувствуете утомление или недомогание.