Прокуратура потребовала прекратить утечку кислых вод из Левихинского рудника

В июле сотрудники надзорного ведомства проверили, какая вода попадает в пруд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июле весь Урал поражался снимкам водоема возле поселка Левиха. Местный фотограф с высоты птичьего полета снял картинку с постапокалиптическими пейзажами – похожее на раскаленную лаву, оранжевое пятно наползало на поверхность воды, будто отравляя все вокруг.

Этот снимок уральский блогер сделал рядом с поселком Левиха. Фото: instagram.com/zamkad_life/

К этому водоему впоследствии съездили корреспонденты «Комсомольской правды». Оказалось что оранжевое пятно это просто отмель, покрытая ржавым налетом. А образуется он из-за того, что в пруд сбрасывается вода, которая копится в заброшенной шахте местного рудника.

Вода эта предварительно прогоняется через станцию нейтрализации, где у нее снижают кислотность. А сам пруд нужен для того, чтобы вода после нейтрализации отстаивалась в нем прежде, чем ее сбросят в речку Тагил. Якобы благодаря этому ущерб экологии меньше. Однако левихинские рыбаки все равно жаловались, что рыбы в речке Тагил стало очень мало.

Синей кислая шахтная вода становится из-за того, что на станции нейтрализации в нее добавляют известь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На станции признавали, что кислотность удается понизить не у всей воды, выходящей из шахт. Одной из причин этого они называли нехватку финансирования, так как денег на известь нужно очень много.

Одновременно с журналистами «Комсомолки» к пруду тогда приехали и сотрудники прокуратуры.

- Будем сейчас смотреть, хватает ли этих денег, чтобы нейтрализовать весь объем кислых вод, которые выходят из шахты, - говорили в надзорном ведомстве.

Ну а сегодня, 4 сентября, прокуратура заявила, что нейтрализация шахтных вод остается не на должном уровне.

Шахтная вода выносит на поверхность металлы, которые оседают на отмели и придают ей ржавый цвет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В июле 2020 года в реке Тагил вследствие излива недостаточно очищенных сточных вод Росприроднадзором выявлены превышения предельно допустимых концентраций марганца, цинка и железа, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Сброс шахтных вод после станции нейтрализации оказывает негативное влияние на водный объект. При обследовании плотины пруда-осветлителя шахтных вод выявлен факт фильтрации (утечки) вод из пруда-осветлителя через тело плотины, на гребнях и откосах плотины обнаружена кустарниковая и древесная растительность, что является нарушением требований эксплуатации гидротехнических сооружений.

Чтобы изменить ситуацию Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура направила в иск в суд. Они потребовали обязать региональное минприроды и компанию «УралМонацит», которой и принадлежит станция нейтрализации, провести ремонт на плотине пруда-осветлителя, чтобы прекратить утечку воды из пруд-осветлителя.

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