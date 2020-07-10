На Урале блогер снял эффектные снимки загрязненного «ржавого» водоема

В Интернете сегодня, 10 июля, появились по жуткому впечатляющие снимки, сделанные уральским блогером zamkad_life в Инстаграм. На них огромное кислотно-оранжевое пятно расползлось по водоему. Снимки, как отмечает автор, сделаны рядом с поселком Левиха, что в 93 километрах от Екатеринбурга рядом с заброшенным медноколчеданным рудником.

- Он оказался затоплен и теперь оттуда текут кислотные реки, отравляя все вокруг, до чего доберутся. И это продолжается не год, не два, а уже целых 16 лет! – написал блогер zamkad_life. - Делается ли что-то по этому поводу? Была построена станция по нейтрализации шахтных вод. Но это дорогое удовольствие, денег не хватает. Поэтому сбрасывают воду как есть.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области обещали прокомментировать ситуацию позже.

zamkad_life Загрязненный водоем рядом с поселком Левиха в Свердловской области

zamkad_life Загрязгненный водоем рядом с Левихой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мертвые реки: как промышленники выживают манси с Северного Урала

Некогда кристально-чистые реки отравлены технологическими отходами. Уже исчезла рыба, сейчас уходят животные... «Комсомолка» выясняла, кто стал виновником загрязнения. (Подробнее)