2020-07-10T16:44:48+03:00
Общество

На Урале блогер снял эффектные снимки загрязненного «ржавого» водоема

По его словам, в таком состоянии он находится уже больше десяти лет
Данил СВЕЧКОВ
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Этот снимок уральский блогер сделал рядом с поселком Левиха. Фото: instagram.com/zamkad_life/Этот снимок уральский блогер сделал рядом с поселком Левиха. Фото: instagram.com/zamkad_life/
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В Интернете сегодня, 10 июля, появились по жуткому впечатляющие снимки, сделанные уральским блогером zamkad_life в Инстаграм. На них огромное кислотно-оранжевое пятно расползлось по водоему. Снимки, как отмечает автор, сделаны рядом с поселком Левиха, что в 93 километрах от Екатеринбурга рядом с заброшенным медноколчеданным рудником.

- Он оказался затоплен и теперь оттуда текут кислотные реки, отравляя все вокруг, до чего доберутся. И это продолжается не год, не два, а уже целых 16 лет! – написал блогер zamkad_life. - Делается ли что-то по этому поводу? Была построена станция по нейтрализации шахтных вод. Но это дорогое удовольствие, денег не хватает. Поэтому сбрасывают воду как есть.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области обещали прокомментировать ситуацию позже.

zamkad_lifezamkad_life
Загрязненный водоем рядом с поселком Левиха в Свердловской области
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Загрязгненный водоем рядом с Левихой
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ИСТОЧНИК KP.RU

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