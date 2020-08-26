Троих жителей Екатеринбурга судят за создание паблика о воровской романтике

Создателю паблика о воровской романтике грозит до 8 лет в колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Екатеринбургском гарнизонном военном суде начали рассматривать дело трех екатеринбуржцев обвиняемых за создание паблика во ВКонтакте о воровской романтике. А именно о движении АУЕ*, которое больше недели назад Верховный суд признал экстремистским. Супругов Наталью и Николая Бабарика, а также друга семьи Артема Зуева обвиняют в призывах к экстремизму, создании и участии в экстремистском сообществе АУЕ* и возбуждении ненависти или вражды к сотрудникам ФСБ и полиции. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков.

- По версии следствия, паблик создал Николай Бабарика еще в 2011 году, когда ему было 17 лет. Следствие посчитало, что в паблике он и его супруга публиковали посты, «содержащие высказывания, призывающие к насилию по отношению к сотрудникам полиции и сотрудникам ФСБ», - рассказал Павел Чиков.

Наталье Бабарика грозит срок за то, что она вступила в паблик, созданный мужем и опубликовала там 14 постов. Их друг - Артем Зуев может лишиться свободы за другую группу ВКонтакте под названием «Вольный мастер. Магазин интересов», в которой также присутствовала воровская романтика. Только выражалось это не в постах, а в товарах, которыми он торговал. По словам Павла Чикова это были нарды, четки и чехлы для телефонов.

Николай Бабарика и Артем Зуев полностью признали вину. Супруга Николая - Наталья Бабарика вину не признала. Как рассказал Павел Чиков, Гособвинение просит суд приговорить Николая Бабарику к 8 годам в колонии общего режима с запретом администрировать сайты в течение 4 лет, Наталью Бабарику к 4 годам в колонии общего режима с запретом администрировать сайты в течение 4 лет. Артема Зуева прокуратура просит приговорить к 4 годам колонии с запретом администрировать сайты в течение 4 лет. Кроме того в качестве дополнительного наказания суд просит назначить обвиняемым ограничение свободы сроком на 1 год.

Правозащитник также отметил, что прокурор в прениях заявил, что интернет является «мощным инструментом влияния, орудием пропаганды» и «мотивирует молодежь». Защита будет выступать в суде второго сентября.

* Арестантское уголовное единство - движение, признанное экстремистским на территории России решением Верховного суда 17 августа 2020 года.