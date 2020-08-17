Единая социальная карта в Свердловской области: зачем нужна, как и где получить

Единой социальной картой можно рассчитаться в городском транспорте Фото: Ольга ЮШКОВА

С 17 августа 2020 года жители Свердловской области, достигшие возраста 14 лет, могут получить по паспорту и СНИЛСу новую Единую социальную карту, которая объединяет функции банковской карты и социальные услуги.

Карту любой житель региона, достигший указанного возраста, может получить абсолютно бесплатно. Ее обслуживание также абсолютно бесплатно для владельца карты.

Итак, зачем нужна Единая социальная карта (ЕСК), где ее можно получить.

Единая социальная карта выпускается на базе платежный карт «МИР» для получения финансовых и нефинансовых услуг. К карте прилагается бесплатное мобильное приложение.

Карта поможет увеличить процент безналичных операций, что важно в период пандемии. По сути, это удобный инструмент, заменяющий несколько разных карт и услуг.

Карта выпускается в двух вариантах: с финансовым приложением, и без него.

Первый вариант: это обычная банковская карта «СКБ-банка» на базе платежной системы «МИР», к которой подключены социальные сервисы.

Второй вариант: социальная карта без финансовых сервисов.

Социальные сервисы:

1. Транспортная карта – дает возможность оплатить проезд по действующим для конкретного человека тарифам (заменяет «Е-карту»).

2. Зачисление все видов пособий, а также пенсий.

3. Сфера здравоохранения: возможность получения лекарств, а также льготного питания (только для молодых мам).

Единая социальная карта уже работает на территории Свердловской области Фото: Ольга ЮШКОВА

Торгово-сервисные приложения:

1. Скидки и программы лояльности от федеральных и областных торговых сетей.

- С октября 2020 года социальная карта будет использоваться в скидочных программах «Пятерочки», а также в сети «Кировский». К программе подключились «Единый медицинский центр», аптека «Фармация», фитнес-центры «Брайт Фит», компания «Молочный Кит», химчистка «ландри». На стадии подписания - со страховыми компаниями, - рассказывает генеральный директор ООО «САПФИР-ЭКСПЕРТ», официального оператора Единой социальной карты Свердловской области Павел Ведерников. – На сегодняшний день порядка десяти соглашений уже подписано, а также есть договоренности с 30 различными предприятиями Свердловской области.

Финансовый сервис: все платежные инструменты плюс кешбэки, доступные на обычной карте «МИР».

Где получить Единую социальную карту жителя Свердловской области:

Карту можно получить в любом отделении СКБ-банка на территории Екатеринбурга и Свердловской области. В пяти офисах компании «И-Сеть» в Екатеринбурге. В скором времени выдачу карт начнут все отделения Многофункциональных центров в регионе.

Время получения готовой карты – 10-15 минут за одно посещение.

Число сервисов для карты будет постоянно расти, подключаться они будут автоматически и бесплатно. В планах: пропуск в школу, оплата школьного питания, междугородние перевозки и другие сервисы.

Переход на карту не является обязательным. Это удобный инструмент, который будет использоваться жителями Екатеринбурга и Свердловской области по желанию.

- Главная задача – создание электронных сервисов и выстраивание такой инфраструктуры, которая однозначно была бы для гражданина удобной и доступной. Сегодня в Свердловской области проживает 3,5 миллиона граждан старше 14 лет – это потенциальный объем выпуска карт, - резюмирует заместитель министра социальной политики региона Алексей Сабитов.