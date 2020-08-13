Свердловского хирурга Мансурова, погибшего от COVID-19, представили к ордену Пирогова

Ходатойство о награждении Мансурова посмертно направил в адрес президента губернатор Евгений Куйвашев

В конце июня в Екатеринбурге от коронавируса погиб известный хирург ОКБ №1 Юрий Мансуров. Он заразился во время вспышки, которая произошла в больнице в конце мая. Как рассказали «КП» родственники врача, у него было поражено 75% легких.

У Юрия Мансурова остался взрослый сын Константин от первого брака, жена Юлия и семимесячная дочка.

В конце июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил в адрес Президента РФ Владимира Путина ходатойство о посмертном награждении хирурга.

- Я направил в адрес резидента ходатайство о награждении высокой правительственной наградой известного екатеринбургского хирурга Юрия Мансурова посмертно, - рассказал губернатор.

Фото: Андрей Альшевских в Facebook

Накануне, 12 августа, стало известно, что Мансурова все-таки представят к ордену Пирогова. Соответствующий ответ пришел депутату Госдумы Андрею Альшевских на его запрос в региональный Минздрав.

- Врачебное наследие и самоотверженность Юрия Владимировича должны быть высоко отмечены. К сожалению, посмертно, - отметил депутат.

По его словам, документы на орден Пирогова уже находятся на согласовании в полпредстве. Чтобы они официально вступили в силу, их должен подписать Президент РФ Владимир Путин.

СПРАВКА «КП»

Орден Пирогова - государственная награда Российской Федерации. Учреждена Указом Президента Российской Федерации от 19 июня 2020 года № 404 «Об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского». Награждаются орденом граждане России за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, которые несут за собой риски для жизни.

Первые награждения прошли 21 июня 2020 года. Ордена удостоились 1175 человек. До Юрия Мансурова посмертно награду получал лишь один человек - студентка медколледжа Светлана Анурьева, которая работала волонтерам и помогала нуждающимся во время пандемии. Она умерла от рака четвертой степени.

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