«Слово, оплакиваемое небом»: в Екатеринбурге появился невидимый арт-объект, посвященный затонувшей лодке «Курск»

Надпись видно только во время дождя. Фото: представлено пресс-службой фестиваля "Стенограффия"

Художники из екатеринбургской команды SPEKTR минувшей ночью обновили невидимый памятник, посвященный трагедии, произошедшей 20 лет назад в Баренцевом море. 12 августа 2000 года там затонула атомная подводная лодка К-141 «Курск». Тогда погибли 118 человек.

Художники обновляют памятник четвертый год подряд, отдавая давая дань памяти трагедии. Впервые надпись «Курск», которую видно только в дождливую погоду, появилась на внутренней стене набережной Исети в 2017 году.

Надпись расположена на стене набережной Исети. Фото: представлено пресс-службой фестиваля "Стенограффия"

«Курск Непотопляемый» - работа, созданная при помощи водоотталкивающих материалов на опорной стене набережной городского пруда со стороны «Дома Севастьянова». Под дождем, когда стена намокает, на поверхности проявляется одиннадцатиметровая надпись «Курск», которая не поддается воздействию воды. Потому что «Курск» - непотопляемый, ведь о нем помнят. Кстати, обновление заняло у художников целую ночь.

- У трагедии подводной лодки «Курск» нет даты. Как-то не сразу эта беда стала новостью. Потом долго пытались что-то сделать. Но страна была тогда в жуткой дыре. Тогда мы все – общество, каждый человек в отдельности, даже государство – почувствовали себя бессильными, - рассказали «КП» в пресс-службе фестиваля «Стенограффия». – Но есть одно, самое главное, что нам по силам – помнить. Мы помним. И, надеемся, каждый раз, когда будет идти дождь, это важное слово «Курск» будет оживать, оплакиваемое небом. И нами.

Обновляли надпись ночью. Фото: представлено пресс-службой фестиваля "Стенограффия"

Работу обновляли ребята из команды SPEKTR. Фото: представлено пресс-службой фестиваля "Стенограффия"

В ближайшие дни в Екатеринбурге синоптики прогнозируют дожди и пасмурную погоду, так что горожане смогут увидеть момент «проявления» невидимого памятника своими глазами.

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