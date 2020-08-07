«Да будет цвет!»: в Екатеринбурге пройдет 11-й фестиваль «Стенограффия»

Фестивалю быть. Фото: пресс-служба "Стенограффии"

Фестивалю «Стенограффия» в Екатеринбурге все-таки быть. Одиннадцатый сезон пройдет при поддержке губернатора Евгения Куйвашева с 17 по 27 августа. Радостную новость рассказали в пресс-службе фестиваля. В нем примут участие десятки уличных художников со всей России. Кроме того, в мероприятии примут участие и иностранные авторы – но только в дистанционном формате. Все-таки в мире пандемия коронавируса.

Помимо создания артов на фестивале пройдут паблик-токи, лекции и экскурсии, а также прямые включения с мест работы художников.

Фото: пресс-служба "Стенограффии"

- Спасибо всем, кто нас поддержал. Люди дали нам понять, что городу нужна «Стенограффия». Нам писали и звонили каждый день! Благодаря этому, мы не могли себе позволить опустить руки. Искали партнеров и продолжали подготовку. И теперь мы готовы снова завести эту машину, - рассказала координатор фестиваля Ирина Завьялова. – Несмотря на все препятствия и ограничения, мы делаем все, чтобы в Екатеринбурге появились крутые проекты, которыми мы все будем гордиться. Пристегните ремни безопасности, это будет мощно! Да будет цвет!

Поддержать проведение фестиваля решили такие крупные компании, как «Мотив», «Яндекс.Карты», банк «Точка» и марка аэрозольной краски Arton.

Напомним, раньше «Стенограффия» всегда проходила в начале июля, но в этом году пришлось нарушить традицию. Организаторы проиграли конкурс, проводимый администрацией Екатеринбурга. Его, в свою очередь, выиграла московская компания, которая провела фестиваль Public Art. А сейчас, кстати, в столице Урала начался еще один стрит-арт фестиваль – «Карт-бланш». Только он проходит нелегально, без согласования с кем-либо. В этом году одним из гостей станет художник Покрас Лампас, чье имя на слуху у уральцев после прошлогоднего скандала вокруг «Супрематического креста».