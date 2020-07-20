Губернатор Евгений Куйвашев поддержал фестиваль «Стенограффия» в Екатеринбурге

20 Июль 2020 2020-07-20T10:34:28+03:00

В этом году организаторы проиграли конкурс от администрации города и почти что лишились возможности провести мероприятие

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В Екатеринбурге на протяжении 11 лет проводится один из крупнейших в России фестивалей уличного искусства «Стенограффия». В основном именно благодаря ему город перестал быть серым и каменным и стал отливать яркими цветами. В прошлом году фестиваль отпраздновал юбилей – 10 лет. В нем приняли участие не только российские, но и зарубежные художники. А самой известной работой стал крест Покраса Лампаса на Площади первой пятилетки на Уралмаше.

Но в этом году команда проиграла конкурс на проведение фестиваля, который проводила администрация Екатеринбурга. Победителем стала московская компания, а мероприятие назвали просто – Public Art. Основная его тема – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Команда «Стенограффии» почти отчаялась, ведь из-за пандемии коронавируса они потеряли многих основных спонсоров и лишились поддержки мэрии. Кроме того уже были отобраны площадки для работ и велись финальные переговоры с художниками. Но сегодня губернатор Евгений Куйвашев высказался в поддержку фестиваля, пообещав все-таки провести его в этом году.

- Я переговорил с главой города Александром Высокинским и по итогам разговора принял решение поддержать фестиваль «Стенограффия». Город не должен потерять столь знаковое событие, которое не просто улучшает окружающее пространство, а делает его дружелюбным, сплочает людей, - написал глава региона на своей странице в Instagram. – Сейчас команда организаторов завершает переговоры с финансовыми партнерами. Желаю им только положительных результатов.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе фестиваля, пока что точно ничего не известно – в ближайшее время организаторы будут продумывать план действий, после чего смогут объявить о датах проведения мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU