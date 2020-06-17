«Это будет бездарно»: фестиваль «Стенограффия» приостановил подготовку к новому сезону в Екатеринбурге

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:18:19+03:00

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Проведение фестиваля уличного искусства «Стенограффия», который ежегодно проводится в Екатеринбурге вот уже 10 лет, в этот раз находится под большим вопросом. А все из-за того, что оргкомитет проиграл конкурс на проведение мероприятия и лишился поддержки администрации города. Об этом во время пресс-конференции рассказал сооснователь фестиваля Андрей Колоколов.

- Был опубликован протокол, согласно которому проведение фестиваля в этом году будет без поддержки мэрии. Все 10 лет мы сотрудничали и работали на условиях стандартных процедур, - рассказал он. – Этот год отличается тем, что сложно найти партнеров, мы лишились генерального партнера, поэтому рассчитывали проводить фестиваль за те ресурсы, которые выделяются мэрией. Плюс за часть наших ресурсов.

Евгений Фатеев, руководитель фестиваля, предложил провести «Стенограффию» за 1,4 миллиона. Но конкурс выиграла московская организация, предложив провести мероприятие на 100 тысяч дешевле.

Именно поэтому подготовка на данном этапе пока что заморожена. Сейчас организаторы будут пытаться найти новых спонсоров и партнеров. Но, как считают представители «Стенограффии», сделать это будет не так-то просто, поскольку мало кто может правильно «отразить дух городской среды».

- Город может наполниться административным артом. Это такие объекты и фестивали, которые проводят люди, не понимающие, что такое среда города. И получаются административные работы на тему спорта или еще чего-то, которые никого не вдохновляют, - объяснил Колоколов. – Это будет бездарно.

Напомним, в прошлом году прошел юбилейный и самый масштабный сезон «Стенограффии». Особенно хорошо он запомнился жителям региона, да и, может даже, страны работой художника Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки.

ИСТОЧНИК KP.RU