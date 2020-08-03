Успеть за две недели: как в Екатеринбурге прошел фестиваль Public Art

В Екатеринбурге уже целый месяц идет фестиваль уличного искусства Public Art. Сегодня, 3 августа, он официально завершается. За все время художники со всей России создали на территории уральской столицы 15 работ – это как масштабные муралы [рисунки на фасадах домов – прим.ред.], так и небольшие картины на трансформаторных будках. Организаторы заявили две основные темы: «75-летие Победы в Великой Отечественной войне» и «Уличное искусство». И если первой уделено всего три работы, то второй – 12.

Фестиваль Public Art проводится в Екатеринбурге впервые – до этого 10 лет в городе проходила «Стенограффия». Но в этом году организаторы проиграли конкурс, который проводила администрация Екатеринбурга, поэтому проведением занялась московская компания ООО «Коннект». Изначально условия для команд были жесткими: нужно было уложиться в 1,5 миллионов рублей. Бюджет сократили из-за пандемии коронавируса. «Стенограффия» предложила провести фестиваль за 1,4 миллиона, однако компания «Коннект» снизила стоимость на 100 тысяч.

Каждый из художников Public Art работает в сфере уличного искусства больше 10 лет. Приглашение на фестиваль они получили ровно за две недели до его начала, сразу же согласились и приехали. Кстати, некоторые из них сотрудничали и со «Стенограффией».

- У нас со «Стенограффией» нет конфликта интересов и каких-то противостояний. То, о чем говорят в СМИ, это неправильно – это их отношения с администрацией города. Мы не являемся камнем преткновения. Мы не «вместо», мы не «за», мы просто есть, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь фестиваля Public Art Павел Торицын. – Чем больше фестивалей, тем лучше. И художники это прекрасно понимают. У нас же нет никакой монополии в городе.

Во время подготовки организаторы столкнулись со многими сложностями: фестиваль организовывали с нуля за две недели. А из-за пандемии коронавируса приходилось проводить онлайн-конференции с жильцами тех домов, на которых должны были наносить работы.

Рассказываем подробнее о том, где их найти, кто автор, и как они называются.

Фото: организаторы Public Art в Instagram

«ЖИРАФЫ»

Автор: Тимур Brazil

Локация: Дворец молодежи

Фото: организаторы Public Art в Instagram

«ПОТЕНЦИАЛ»

Автор: Виталий Бандык

Локация: Решетникова, 14А

Фото: организаторы Public Art в Instagram

«ВНУТРЕННИЙ МИР»

Автор: Константин Koss

Локация: Ленина, 53

Фото: организаторы Public Art в Instagram

«ПРОВИНЦИЯ»

Автор: Илья Wince

Локация: Маршала Жукова, 13

Фото: организаторы Public Art в Instagram

«ЛЕТНИЙ ПАРК»

Автор: Денис Аверьянов

Локация: парк «Уралмаш»

Фото: организаторы Public Art в Instagram

ТРИПТИХ «МЫ ВИДИМ». ЧАСТЬ 1: «ТАНЦУЮЩИЕ ДЕТИ»

Автор: Андрей Шум

Локация: Седова, 23

Фото: организаторы Public Art в Instagram

«ВРЕМЯ»

Автор: Игорь GS

Локация: Горный Щит, улица Колхозная, 19

Фото: организаторы Public Art в Instagram

«ГЕРБ»

Автор: Дима Slash

Локация: Пальмира Тольятти, 16

Фото: организаторы Public Art в Instagram

«ПРОЕКТ BOTANIKA»

Автор: Марат Абишев

Локация: Шефская, 61

Фото: организаторы Public Art в Instagram

«БАФФ»

Автор: Гоша 11811

Локация: Мельковская, 3

Еще пять работ в текущее время художники заканчивают.