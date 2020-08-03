Успеть за две недели: как в Екатеринбурге прошел фестиваль Public Art
В Екатеринбурге уже целый месяц идет фестиваль уличного искусства Public Art. Сегодня, 3 августа, он официально завершается. За все время художники со всей России создали на территории уральской столицы 15 работ – это как масштабные муралы [рисунки на фасадах домов – прим.ред.], так и небольшие картины на трансформаторных будках. Организаторы заявили две основные темы: «75-летие Победы в Великой Отечественной войне» и «Уличное искусство». И если первой уделено всего три работы, то второй – 12.
Фестиваль Public Art проводится в Екатеринбурге впервые – до этого 10 лет в городе проходила «Стенограффия». Но в этом году организаторы проиграли конкурс, который проводила администрация Екатеринбурга, поэтому проведением занялась московская компания ООО «Коннект». Изначально условия для команд были жесткими: нужно было уложиться в 1,5 миллионов рублей. Бюджет сократили из-за пандемии коронавируса. «Стенограффия» предложила провести фестиваль за 1,4 миллиона, однако компания «Коннект» снизила стоимость на 100 тысяч.
Каждый из художников Public Art работает в сфере уличного искусства больше 10 лет. Приглашение на фестиваль они получили ровно за две недели до его начала, сразу же согласились и приехали. Кстати, некоторые из них сотрудничали и со «Стенограффией».
- У нас со «Стенограффией» нет конфликта интересов и каких-то противостояний. То, о чем говорят в СМИ, это неправильно – это их отношения с администрацией города. Мы не являемся камнем преткновения. Мы не «вместо», мы не «за», мы просто есть, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь фестиваля Public Art Павел Торицын. – Чем больше фестивалей, тем лучше. И художники это прекрасно понимают. У нас же нет никакой монополии в городе.
Во время подготовки организаторы столкнулись со многими сложностями: фестиваль организовывали с нуля за две недели. А из-за пандемии коронавируса приходилось проводить онлайн-конференции с жильцами тех домов, на которых должны были наносить работы.
Рассказываем подробнее о том, где их найти, кто автор, и как они называются.
Фото: организаторы Public Art в Instagram
«ЖИРАФЫ»
Автор: Тимур Brazil
Локация: Дворец молодежи
Фото: организаторы Public Art в Instagram
«ПОТЕНЦИАЛ»
Автор: Виталий Бандык
Локация: Решетникова, 14А
Фото: организаторы Public Art в Instagram
«ВНУТРЕННИЙ МИР»
Автор: Константин Koss
Локация: Ленина, 53
Фото: организаторы Public Art в Instagram
«ПРОВИНЦИЯ»
Автор: Илья Wince
Локация: Маршала Жукова, 13
Фото: организаторы Public Art в Instagram
«ЛЕТНИЙ ПАРК»
Автор: Денис Аверьянов
Локация: парк «Уралмаш»
Фото: организаторы Public Art в Instagram
ТРИПТИХ «МЫ ВИДИМ». ЧАСТЬ 1: «ТАНЦУЮЩИЕ ДЕТИ»
Автор: Андрей Шум
Локация: Седова, 23
Фото: организаторы Public Art в Instagram
«ВРЕМЯ»
Автор: Игорь GS
Локация: Горный Щит, улица Колхозная, 19
Фото: организаторы Public Art в Instagram
«ГЕРБ»
Автор: Дима Slash
Локация: Пальмира Тольятти, 16
Фото: организаторы Public Art в Instagram
«ПРОЕКТ BOTANIKA»
Автор: Марат Абишев
Локация: Шефская, 61
Фото: организаторы Public Art в Instagram
«БАФФ»
Автор: Гоша 11811
Локация: Мельковская, 3
Еще пять работ в текущее время художники заканчивают.
ИСТОЧНИК KP.RU