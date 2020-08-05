2020-08-05T15:56:39+03:00
Общество

Дополнительные поезда на южные курорты назначены в сентябре из Екатеринбурга

Составы будут сформированы из купейных и плацкартных вагонов
Поделиться:
Фото: предоставлено ОАО «РЖД»Фото: предоставлено ОАО «РЖД»
Изменить размер текста:

Для популяризации внутрироссийского туризма и повышения транспортной доступности южных курортных городов Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК – дочернее общество ОАО «РЖД») назначает в сентябре дополнительные поезда из Екатеринбурга в Кисловодск и Имеретинский Курорт.

Поезд №245/246 Екатеринбург – Кисловодск будет курсировать через день. Отправление из Екатеринбурга с 3 сентября, из Кисловодска – с 5 сентября.

Поезд №588/587 Екатеринбург – Имеретинский Курорт также будет курсировать через день. Отправление из Екатеринбурга с 11 сентября, с Имеретинского Курорта – с 14 сентября.

Составы будут сформированы из купейных и плацкартных вагонов; предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих, специальные багажные купе.

Билеты можно приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах.

*****

Напомним, в поездах холдинга «РЖД» предпринимаются меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. В соответствии с рекомендациями санитарных врачей вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. Увеличена периодичность уборки вагонов в пути следования. Во всех поездах имеются бесконтактные инфракрасные термометры, которые применяются для измерения температуры у пассажиров (не менее 2 раз в сутки). Обратившись к проводнику, пассажиры могут приобрести индивидуальные средства защиты: маски, перчатки.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге пятый день ищут 52-летнего мужчину
ФСБ задержала мэра уральского города
В Алапаевске работникам агрофирмы выплатили зарплату только после вмешательства прокуратуры
Как защитить дом от постельных клопов: отвечают специалисты
В Нижнем Тагиле могут появиться 50 умных остановок
В Свердловской области синоптики предупредили об атмосферном загрязнении
В Екатеринбурге полиция разберется с живодером, который выбросил двух кошек с 9 этажа
В Екатеринбурге оштрафовали депутата, собиравшего подписи за прямые выборы мэра
На ВИЗе почти на месяц перекроют сразу два переулка
Дополнительные поезда на южные курорты назначены в сентябре из Екатеринбурга
В Екатеринбурге презентуют фильм про нелегальный стрит-арт фестиваль «Карт-бланш»
ВТБ запускает новый формат офисов
Вратарь из ЦСКА перешел в «Урал»
В Екатеринбурге отправили в тюрьму управляющую, которая украла из кассы 300 тысяч
Отец Сергий переходит в церковь Украины? Отвечает помощник схимонаха