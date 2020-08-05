Дополнительные поезда на южные курорты назначены в сентябре из Екатеринбурга

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:56:39+03:00

Составы будут сформированы из купейных и плацкартных вагонов

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Для популяризации внутрироссийского туризма и повышения транспортной доступности южных курортных городов Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК – дочернее общество ОАО «РЖД») назначает в сентябре дополнительные поезда из Екатеринбурга в Кисловодск и Имеретинский Курорт.

Поезд №245/246 Екатеринбург – Кисловодск будет курсировать через день. Отправление из Екатеринбурга с 3 сентября, из Кисловодска – с 5 сентября.

Поезд №588/587 Екатеринбург – Имеретинский Курорт также будет курсировать через день. Отправление из Екатеринбурга с 11 сентября, с Имеретинского Курорта – с 14 сентября.

Составы будут сформированы из купейных и плацкартных вагонов; предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих, специальные багажные купе.

Билеты можно приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах.

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Напомним, в поездах холдинга «РЖД» предпринимаются меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. В соответствии с рекомендациями санитарных врачей вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. Увеличена периодичность уборки вагонов в пути следования. Во всех поездах имеются бесконтактные инфракрасные термометры, которые применяются для измерения температуры у пассажиров (не менее 2 раз в сутки). Обратившись к проводнику, пассажиры могут приобрести индивидуальные средства защиты: маски, перчатки.