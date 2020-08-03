Самоизоляция для граждан старше 65 лет в Свердловской области: до какого числа действует

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничения для жителей региона старше 65 лет, а также для тех, у кого есть хронические ограничения. Пенсионерам как минимум до 10 августа необходимо строго соблюдать социальную дистанцию, носить маски и посещать общественные места только в случае необходимости.

Эти меры сохраняются, чтобы пожилые граждане не рисковали лишний раз собственным здоровьем.

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Напомним, что с 20 июля в Свердловской области разрешили проводить официальные массовые мероприятия, в том числе, в сферах культуры, спорта с числом посетителей меньше 10% от вместимости объекта. После этого в регионе открылись библиотеки, а к концу месяца – часть музеев.

С 31 июля в Екатеринбурге и Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил работу зоопарка, дельфинариев и торговых центров.

Главная защита: маска и соблюдение социальной дистанцииФото: Алексей БУЛАТОВ

В области постепенно снижается число новых заболевших коронавирусом. За последние сутки в регионе COVID-19 заразились 196 человек.

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