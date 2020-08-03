В Свердловской области режим ограничений продлили до 10 августа
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим ограничений в Екатеринбурге и регионе до 10 августа 2020 года. Документ об этом уже подписал.
Динамика по заболеваемости коронавирусом постепенно идет на спад, но пока все ограничительные меры снять не удается из-за распространения COVID-19.
Указ Евгения Куйвашева о продлении ограничений. Фото: официальный портал правовой информации Свердловской области
С 1 августа в Свердловской области заработали торговые центры, ранее глава региона разрешил работать летним верандам кафе и ресторанов. Пока закрыты кинотеатры и общепит, а также детские сады за исключением дежурных групп.
Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
Также уральцам старше 65 лет необходимо носить маски. Всем жителям Свердловской области рекомендовано соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
ИСТОЧНИК KP.RU