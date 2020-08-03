2020-08-03T12:04:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области режим ограничений продлили до 10 августа

Статистика пока не позволяет вернуться к привычной жизни
Лев ИСТОМИН
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Глава региона продлил ограничения еще на неделюГлава региона продлил ограничения еще на неделюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим ограничений в Екатеринбурге и регионе до 10 августа 2020 года. Документ об этом уже подписал.

Динамика по заболеваемости коронавирусом постепенно идет на спад, но пока все ограничительные меры снять не удается из-за распространения COVID-19.

Указ Евгения Куйвашева о продлении ограничений. Фото: официальный портал правовой информации Свердловской области

Указ Евгения Куйвашева о продлении ограничений. Фото: официальный портал правовой информации Свердловской области

С 1 августа в Свердловской области заработали торговые центры, ранее глава региона разрешил работать летним верандам кафе и ресторанов. Пока закрыты кинотеатры и общепит, а также детские сады за исключением дежурных групп.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Также уральцам старше 65 лет необходимо носить маски. Всем жителям Свердловской области рекомендовано соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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