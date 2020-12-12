«Нужно поговорить со всеми сторонами»: глава Екатеринбургской епархии о конфликте с «отцом Сергием»

Новый архиепископ обратил внимание на старый конфликт Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе Екатеринбургскую епархию возглавил 48-летний викарий патриарха Кирилла Евгений (Кульберг). Новый епископ Екатеринбургский и Верхотурский в субботу, 12 декабря 2020 года, провел первое Богослужение в новом церковном сане.

После церковной службы в Храме-на-Крови Владыка Евгений затронул вопрос о конфликте митрополии с отлученным от Русской Православной церкви Николаем Романовым – бывшим отцом Сергием, который весной этого года выступил с резкой критикой руководства РПЦ и Екатеринбургской епархии.

Архиепископ Евгений провел службу в Храме-на-Крови 12 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Преосвященного Владыки Евгения, за конфликтом он наблюдал со стороны и не вмешивался в него, так как это не входило в его компетенцию. Теперь же за разрешением ситуации ответственность лежит, в том числе, и на нем. Также владыка обратил внимание на конфликт в храме Ксении Петербургской, где бывший настоятель встал на сторону бывшего схиигумена Сергия (Романова)

- Что касается двух проблем, которые сложились, в которые придется вникать и разбираться, скажу следующее. Доктор, прежде чем взять скальпель или дать лекарства человеку, чтобы помочь человеку, очень хорошо все взвесит, проведет консилиум, - говорит епископ Евгений. – Я наблюдал за этим конфликтом со стороны. Смотрел, размышлял. Но, поскольку мне не задавали вопрос: как решить эту ситуацию, каким образом мне воздействовать, то и таких ответов себе я не давал. Нужно будет познакомиться, пообщаться со всеми сторонами конфликта, помолиться Богу, и, знаете, как бывает: какие-то совершенно неразрешимые проблемы Господь способен разрешить.

Глава митрополии считает, что сначала нужно пообщаться со всеми сторонами конфликта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что в начале июля 2020 года отца Сергия (Романова) лишили церковного сана решением церковного суда Екатеринбургской епархии, но после этого он не стал общаться с представителями митрополии. В начале сентября бывшего схиигумена отлучили от церкви решением этого же суда. Позже патриарх Кирилл утвердил это решение.

При этом, «отец Сергий» (Николай Романов) до сих пор находится в Среднеуральском женском монастыре вместе со своими сторонниками. В начале ноября митрополия сняла с должности настоятеля храма Ксении Петербургской в Екатеринбурге за его следование идеям Николая Романова. Тогда в храме произошло столкновение сторонников Романова и представителей Екатеринбургской епархии. В итоге новому настоятелю удалось провести службу.

Отлученный от церкви мятежный священник не собирается покидать монастырь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Имя Сергия (Николая Романова) прогремело на всю страну, когда он стал резко критиковать власти за запрет на посещение православных храмов, он отрицал существование коронавируса, а позже перешел к резкой критике светских и церковных властей.

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