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Сегодня:

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Алексей БУЛАТОВ
Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови

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