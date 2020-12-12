Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови
Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови
Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови
Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови
Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови
Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови
Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови
Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови
Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови
Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови
Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови
Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови
Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови
Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови
Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови
Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови
Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови
Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови
Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови
Преосвященный владыка Евгений провел первую службу в Храме на крови