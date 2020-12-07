В Екатеринбурге частная лаборатория потеряла 99 тестов на COVID-19

Почти сотню тестов на коронавирус потеряли сотрудники частной лаборатории Фото: Иван МАКЕЕВ

В одной из частных лабораторий Екатеринбурга утеряно 99 тестов на коронавирус, которые сюда доставили из Белоярской Центральной районной больницы.

В оперативном штабе Свердловской области рассказали, что 24 ноября в лабораторию передали 99 тестов, а уже на следующий день оказалось, что они утеряны.

- Больница запросила от руководства лаборатории объяснения по данной ситуации, однако ответ до сих пор не получен, - рассказали «КП-Екатеринбург» в оперштабе.

Сразу после этого в Белоярской ЦРБ организовали повторное проведение тестирования на COVID-19, и на сегодняшний день все результаты уже получены.

Динамика распространения коронавируса в Свердловской области на 7 декабря 2020 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Отметим, что Свердловская область переживает вторую волну коронавируса, из-за чего в регионе по-прежнему действует масочный режим, а для жителей области старше 65 лет, а также людей, имеющих хронические заболевания, продлили режим самоизоляции до 21 декабря 2020 года.

Также, ранее руководство Екатеринбурга отказалось от строительства привычного Ледового городка на площади 1905 года. Вместо этого здесь появится искусственная елка и несколько торговых палаток с горячим чаем.

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