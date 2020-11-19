«В день по 25 тысяч звонков»: замминистра здравоохранения Свердловской области о сложностях с вызовом врача

Елена Чадова (на фото справа) выступила на радио "Космомольская правда" Фото: Иван МАКЕЕВ

О СИТУАЦИИ С COVID-19 В РЕГИОНЕ

- Елена Анатольевна, как вы сейчас оцениваете ситуацию по заболеваемости коронавирусом в Свердловской области?

- Оценивать можно только в сравнении с другими регионами. Мы на 5-м месте по количеству заболевших и по количеству выявляемых новых случаев. Но мы и пятый крупный регион. Есть некая уверенность, что мы выходим на плато. В последние дни выписанных человек было больше, чем вновь поступивших. Это благоприятная ситуация. Коэффициент заражения тоже снижается. По прогнозам к концу следующей недели мы должны пойти на снижение по заболеваемости.

- Чиновники упорно твердят, что это не вторая волна. Какими должны быть показатели по заболеваемости, чтобы сказать, что это вторая волна, и она пришла?

- Таких критериев не существует. Такие волны мы можем оценивать только по окончанию эпидемиологического процесса. Поэтому мы можем говорить о снижении количества случаев в конце лета. И об увеличении их в сентябре.

- Вы говорите о том, что ситуация благоприятная… Но складывается ощущение, что пока ситуация хуже, чем во время «условной» первой волны. Люди даже с положительным тестом не могут сутками вызвать врача, осматривают пациентов студенты-медики и врачи не профильных специальностей. Почему так происходит?

- Количество случаев заболевания увеличилось в осенний период. Это произошло из-за того, что ослабли ограничительные меры, настороженность населения снизилась. Люди в большинстве своем ходят без масок. У нас работают театры, кинотеатры, торговые центры. Кто-то приехал из отпусков. Школьники вышли на учебу. Все это сказывается. Но мы к этому готовились, мы не сидели, сложа руки. За летний период было куплено более 700 аппаратов ИВЛ, мы провели кислород во многих лечебных учреждениях, создали запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты в стационарах. Совместно с Медицинским университетом были подготовлены кадры. Сейчас в помощь врачам работают и ординаторы, и студенты, и врачи других специализаций.

- То есть людям не нужно переживать, что их осматривает стоматолог или гинеколог. Получается, эти врачи прошли переподготовку?

- Да. При этом нужно понимать, что эти специалисты не оказывают самостоятельно помощь в реанимационных отделениях. Они работают под руководством опытного врача-реаниматолога. Есть методические рекомендации, клинические протоколы. Всегда есть опытный врач, который курирует врача-стажера.

- Как часто врачи в Свердловской области болеют коронавирусом?

- Эти данные мы отслеживаем. На 1 ноября этого года было 35 500 заболевших. Из них 352 человека – это медики. Раз в неделю врачи, которые работают с ковидными пациентами, проходят обследования.

На 1 ноября этого года в Свердловской области было 35 500 заболевших. Из них 352 человека – это медики. Фото: Артем КИЛЬКИН

О НАЛИЧИИ МЕСТ В БОЛЬНИЦАХ

- В разных регионах то и дело всплывают фотографии, где пациентов ковидных больниц размещают в коридорах, на лестничных площадках. Аналогичная история была у нас в 24-ой больнице. Хватает ли на данный момент койко-мест в больницах?

- У нас достаточный коечный фонд. Развернуто 10 500 коек в 61 медицинской организации. 20 медуреждений полностью работают на оказание помощи людям с пневмонией и коронавирусной инфекцией. Еще в 41 медицинской организации развернуты подразделения.

- Планируете обратиться за помощью к военным? У ЦВО есть опыт в борьбе с COVID-19. Их военные находились в Италии во время пандемии.

- Мы достаточно тесно взаимодействуем с военными. Летом военные госпитали помогали реанимационными койками. Пока мы справляемся, но если потребуется помощь, безусловно, будем обращаться к военным.

- Планируют ли власти задействовать дополнительные площади под отделения для ковидных больных. Например, тот же ЭКСПО?

- ЭКСПО пока задействовать не будем. И дело не только в помещениях, дело в квалифицированных кадрах, в диагностической базе, лабораторной. Вдали от города разворачивать госпиталь проблематично. У нас все кадры на счету. И хорошо если это многопрофильная больница, где все рядом.

- Койко-место в ЭКСПО стоило порядка 6 миллионов рублей. Деньги вложили, а сколько людей там вылечилось? И где сейчас эти койки?

- В ЭКСПО был развернут мобильный госпиталь. Все койки и оборудование будет использоваться в строящемся госпитале на базе Медицины катастроф. Пока идет строительство, это оборудование используются в наших госпиталях, в реанимационных отделениях.

- На днях вышло постановление Роспотребнадзора, по которому теперь переболевшие COVID-19 покидают стационары после одного отрицательного теста на коронавирус вместо двух. Получается, что часть пациентов выпишут раньше?

- Совершенно верно. Не нужно дожидаться двух отрицательных анализов. Более того, можно выписывать пациента при стабилизации его состояния, не дожидаясь результатов ПЦР. Если тест отрицательный, то можно выписывать человека. Но, если анализ положительный, то его следует повторить через три дня.

- А много ли поликлиник Свердловской области было перепрофилировано под лечение ковидных пациентов?

- Мы не перепрофилировали поликлиники. Они оказывают и плановую, и экстренную помощь. Хотя это проблематично. Нам приходится разделять потоки больных.

В Свердловской области 345 бригад скорой помощи, из них 95 бригад задействованы для работы с инфицированными больными Фото: Алексей БУЛАТОВ

О БЕСПЛАТНЫХ ЛЕКАРСТВАХ

- Огромное количество жалоб поступает на отсутствие лекарств в аптеках города. Что происходит?

- Спрос превзошел предложение. Производители лекарственных препаратов тоже оказались перед повышенным спросом. Люди закупили лекарств впрок, чтобы просто было. В данный момент ситуация выравнивается. Министерство промышленности РФ отслеживает этот вопрос. Сегодня завтра в аптеки идут поставки приличных партий противовирусных препаратов и антибиотиков. В стационарах есть одномесячные и двухмесячные запасы в зависимости от наименования препаратов. Кроме того, мы получили 162 миллиона рублей из федерального бюджета для лекарственного сопровождения амбулаторных пациентов. Со вторника, 17 ноября, медицинские учреждения начали получать эти препараты. Уже во вторник 96 первых пациентов были ими обеспечены. Пока получено лекарств на 8500 тысяч человек. Всего же сможем обеспечить на 25 500 человек.

- Кто и как сможет получить эти бесплатные лекарства?

- Участковый врач-терапевт или педиатр идет к пациенту, у которого есть положительный результат теста. –При этом у врача с собой все лекарственные препараты. Есть список 16 препаратов, которые утверждены Федеральным Минздравом. Терапевт осматривает пациента и выписывает ему те лекарства, которые ему показаны. После этого пациент начинает лечение.

В Свердловской области таксистов заставили установить защитные экраны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О СЛОЖНОСТИ С ВЫЗОВОМ ВРАЧА

- Вы говорите, что врач приходит. Но люди сутками ждут врачей. Они в принципе могут не прийти… Мы лично из прямого эфира пытались дозвониться до горячей линии. Ничего не вышло.

- Бывали дни, когда в сутки поступало до 25 000 звонков. Конечно, с таким объемом справится невозможно. Сегодня в области амбулаторных пациентов около 27 тысяч. Это серьезная нагрузка на здравоохранение региона. Но мы пытаемся с этим бороться. С конца прошлой недели увеличили штат сотрудников колл-центров на 65 процентов. Привлекли студентов медицинских колледжей, порядка 120 человек. Они звонят по тем звонкам, которые были неприняты накануне, а также обзванивают амбулаторных пациентов, проверяя их здоровье по специальному чек-листу. На основании этих ответов принимается решение: либо пациент продолжает лечиться дома, либо нужна госпитализация, либо повторный визит врача. Кроме того, у нас должны выйти студенты медицинского университета – всего 250 учащихся 6 курса. Они прошли подготовку по лечению коронавирусной инфекции, и будут работать помощниками участкового врача. Они прийти к пациенту, как с врачом, так и самостоятельно.

- Как быть тем, кто нуждается в экстренной госпитализации?

- Дозвониться до скорой помощи – проблем нет. Мы сами проверяли, она доступна. А дальше уже принимается решение: если это состояние экстренное, если это сосудистый больной, если это беременная пациентка, скорая помощь сразу выезжает. В Свердловской области 345 бригад скорой помощи, из них 95 бригад задействованы для работы с инфицированными больными, остальные выезжают, как и раньше. Вызовы к инфицированным больным тоже делятся на две категории: неотложный вызов и вызов, который может быть отсрочен в течение дня. Врач приедет и примет решение по госпитализации, либо по доставке пациента на КТ, либо он остается дома.

Если говорить о количестве заболевших, и о структуре заболевших: 90% - это взрослые, 10% - дети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А что с плановой помощью?

- Надо признать, что объем плановой помощи сегодня сокращен. Сегодня 61 медицинская организация работает с коронавирусными больными. Но есть приоритеты: это пациенты с сосудистыми заболеваниями, острые состояния, связанные с коронарным синдромом, пациенты с инсультом и инфарктом. Также это больные с онкологией, эту помощь мы не сокращали. Более того, количество химиотерапевтических курсов увеличено. Онкодиспансер работает в полном объеме. Ограничиваем его работу мы только в случае, если выявлен случай коронавируса. В приоритете также сахарный диабет и эндокринологические заболевания, больные с терминальной почечной недостаточностью, которым нужен гемодиализ.

- Что происходит в малых населенных пунктах? Ведь не везде даже ФАПы есть.

- Если говорить о количестве заболевших, и о структуре заболевших: 90% - это взрослые, 10% - дети. Больше болеют в крупных городах, лидер – Екатеринбург. Далее идут Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск. Чем дальше от областного центра, тем заболеваемость ниже.

Но все-таки доступность помощи сохранена, и все ФАПы общеврачебной практики, маленькие больницы как работали, так и работают. Мы не вносили никаких изменений в их обычный стиль работы. У нас есть разработанные маршруты, куда пациента направить на КТ-диагностику. И где он может получить лечение в стационаре из любого уголка Свердловской области, из любого села и деревни.

- С 1 января 2021 года система здравоохранения Екатеринбурга переходит под контроль регионального Минздрава. Зачем это делается? Какие плюсы и минусы?

- Мы с системой здравоохранения Екатеринбурга плотно работаем в течение нескольких лет. Мы сможем объединить ресурсы, кадровый потенциал, исключить дублирование одних и тех же технологий, особенно это касается высокотехнологичной помощи в городском лечебном учреждении и областном. Можно какие-то технологии более широко представить в каком-то из учреждений. Это даст новый толчок к развитию здравоохранения Свердловской области.

По словам министра заболеваемость пойдет на спад уже в конце следующей недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О САМОИЗОЛЯЦИИ И ПРИВИКАХ

- Грядет рост заболеваемости гриппом. Область к нему готова?

- По данным Роспотребнадзора, пока ситуация с вирусными инфекциями и гриппом благополучная. Мы выполняем задачу губернатора привить 2 700 000 уральцев. Сейчас привито 1 900 000 человек. Это 69% от подлежащего населения. Мы получили подтверждение дополнительной поставки федеральной вакцины на следующей неделе. Будем вакцинировать те группы населения, которым положена бесплатная прививка. Также ее можно поставить самостоятельно в прививочных центрах и кабинетах.

- А как дела с прививками от коронавируса?

- Скоро придет вторая партия – это 3 700 доз. Будем прививать врачей и учителей, которые больше других подвержены риску заболевания. Более широкая прививочная кампания от коронавируса рассчитана на будущий год. Сроков пока нет.

- Нужно ли возвращать самоизоляцию?

- Население должно проявить сознательность и социальную ответственность. Всем нужна работа, все хотят работать, но нужно соблюдать элементарные правила – ношение маски, мытье рук, социальная дистанция. Конечно, много споров вызвали экраны в такси. Где-то они сделаны хорошо, а где-то – просто, чтобы сделать. Нужно ответственно относиться к этому вопросу – лучше сделать один раз хорошо и работать спокойно. Это же касается и ресторанов.

- Свердловская область до пандемии активно занималась развитие телемедецины. Сейчас она используется для лечения коронавирусных больных?

- Коронавирусная инфекция дала новый стимул и многому научила врачей. У нас каждое лечебное учреждение имеет телемедицинскую установку, они есть в реанимационных отделениях. Мы сегодня можем проконсультировать по любому профилю любого пациента, не важно, где он находится – в областном учреждении, либо в крупном городе. Кроме того, у нас есть возможность проконсультировать наших пациентов и в федеральных центрах.

- А есть какие-то прогнозы, когда весь этот кошмар закончится?

Мы все уповаем на то, что выработается коллективный иммунитет. У жителей Свердловской области это 16,5 процентов. Этого пока недостаточно. Мы можем говорить о коллективном иммунитете, когда 45-40 процентов жителей имеют иммунитет. И, кончено, мы возлагаем очень большие надежды на вакцину против коронавируса.