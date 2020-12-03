Наталья Александрова с 1997 года работала в приемном отделении. Фото: ГКБ № 24

В Екатеринбурге скончалась 43-летняя медсестра больницы № 24 Наталья Александрова. Как рассказали в учреждении, женщина работала в «красной» зоне, где лечение проходят пациенты с коронавирусом. Наталья Владимировна работала в приемном отделении с 1997 года. Сначала санитаркой, затем обучилась сестринскому делу и с 2004 года трудилась в родном приёмном отделении уже медсестрой.

- Наталья Александрова была очень добрым и отзывчивым человеком, любила свою работу и с начала пандемии, когда больницу перепрофилировали для приема пациентов с пневмониями и Covid-19 она самоотверженно работала в «красной зоне» приемного покоя, - рассказывают в больнице.

Наталья Александрова одна воспитывала сына, которому сейчас 15 лет. Напомним, что недавно от коронавируса скончался главный врач больницы Красноуфимска Дмитрий Новоселов.

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