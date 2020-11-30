Умер главный врач районной больницы в Свердловской области

Фото: пресс-служба минздрава Свердловской области

30 ноября после продолжительной болезни скончался главный врач Красноуфимской районной больницы Дмитрий Новоселов. Ему было 53 года. Точная причина смерти не сообщается. Пользователи социальных сетей предполагают, что у врача мог быть коронавирус, поскольку больницу перепрофилировали в ковидный госпиталь.

- Дмитрий Новоселов руководил Красноуфимской больницей с 2015 года. Благодаря его усилиям, построили новую детскую поликлинику, улучшилось финансирование медицины в городе, - сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.

Новоселов имел 30-летний стаж работы в медицине. Получил образование в Свердловском государственном медицинском институте, работал хирургом. Имел награды министерства здравоохранения области и страны, получал почетные грамоты из рук губернатора.