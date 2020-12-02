Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 2 декабря 2020 года

В Екатеринбурге строго следят за соблюдением мер безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 370 новых случаев заболевания коронавирусом, 195 из них приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Богдановича, Верхней Синячихи, Ревды, Полевского, Кушвы, Нижнего Тагила, Пелыма, Красноуральска, Ивделя и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале на сегодняшний день составляет 47 063 человека, из которых 39 288 человек полностью победили болезнь. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 374 человека.

По состоянию на сегодняшний день в тяжелом состоянии находятся 757 пациентов, из них 332 размещены в палатах интенсивной терапии, 221 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждены 10 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составило 1 047 человек.

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