Резиденция Деда Мороза в Екатеринбурге: адреса, цены и часы работы

Резиденции Деда Мороза уже ждут посетителей. Фото: Ирина СМИРНОВА

Отмечать Новый год в России принято с размахом. Кому-то нравится праздновать на веселых вечеринках, а кто-то предпочитает проводить время в семейном кругу или с близкими друзьями. Но нигде не обходятся без самого главного символа Нового года – Дедушки Мороза. Рассказываем, как в декабре и январе 2020-2021 года работает резиденция Деда Мороза.

МЛАДШИЙ БРАТ ДЕДА МОРОЗА – УРАЛ МОРОЗ

В Екатеринбурге есть свой главный зимний волшебник. Зовут его Урал Мороз и он является младшим братом Деда Мороза из Великого Устюга. Резиденция уральского дедушки расположилась в Парке сказов под Арамилем. Отъезжаете всего тридцать километров от Екатеринбурга, и вы попадаете в волшебную страну. Здесь все обустроено по мотивам сказок Павла Бажова: пещера Хозяйки Медной горы, мастерская Данилы-Мастера, избушка Бабы Яги и конечно резиденция Урал Мороза, где он живет со своей супругой по имени Весна Красна.

Урал Мороз и его супруга Весна Красна. Фото: предоставлено "Парком Сказов".

Резиденция Деда Мороза в Екатеринбурге — сама по себе шикарная локация. Надевайте белые, голубые или красные вещи, чтобы сделать эффектный кадр на фоне голубой избушки посреди леса. Внутри можно сделать селфи с самим волшебником и его супругой, а также внучкой Капелью.

На территории парка также можно сфотографироваться возле пушистых елочек или рядом с теремками. Сказочные герои с удовольствием будут позировать рядом.

В «Парке Сказов» есть групповые программ, а также индивидуальные. Вы покупаете билет, который позволяет посетить несколько локаций. Аниматоры устроят для вас сказочное представление, с загадками и квестами. Также на территории живут домашние животные: лошадки, курочки, кролики и даже лосята.

ЦЕНЫ

Посещение трех тематических объектов (скотный двор и два на выбор) - 590 руб.,

Посещение пяти тематических объектов (скотный двор и четыре на выбор) - 740 руб.,

Новогодние посиделки (интерактивная экскурсия-квест, игры в Тронном зале, музыкальная постановка, хоровод, посещение избы Лешего) - 1200 руб. для детей, 950 руб. для взрослых

Елка с Урал Морозом (анимационная встреча у ворот, новогодние игры, посещение Тронного зала, кружка в подарок) - 610 руб. для детей, 460 руб. для взрослых,

АДРЕС

Свердловская область, пос. Арамиль, ул. Парк Сказов, 1

Часы работы: 10:00-18:00 — со среды по пятницу, 10:00-19:00 — в субботу и воскресенье.

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

Еще один Дедушка Мороз расположился ни где-то у себя в тереме, а снял целый офис в Екатеринбурге. Деловой подход у волшебника не просто так: ведь здесь он готовит подарки для детей-сирот и из малообеспеченных детей. Помощники у дедушки тоже необычные, это не белочки и зайчики, а волонтеры-пенсионеры.

В конце декабря Дед Мороз планируют упаковать подарки и отправиться в гости к малышам, которые ждут праздника.

Деловой Дедушка Мороз ждет гостей в своем офисе в Екатеринбурге. Фото: Ирина СМИРНОВА

Офис Деда Мороза появился в рамках благотворительного проекта «Елка желаний», который организует движение «Дорогами добра». С 1 ноября стартовал сбор открыток с новогодними желаниями у воспитанников из детских домов, школ-интернатов.

В ноябре детишки писали свои новогодние желания. Кто-то просил щенка, кто-то гаджет, были и те, кто попросил Дедушку Мороза беречь себя и не заразиться коронавирусом. Открытки с желаниями малышей сейчас висят на елках в магазинах «Пятерочка». Любой уралец сможет исполнить желание ребенка и принести подарок в офис Деда Мороза.

Адрес: улица Шарташская, 21. Сбор завершится 23 декабря 2020 года.

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА И ФЕРМА СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ

Резиденция Дедушки Мороза находится недалеко от Екатеринбурга, в тридцати километрах от города. Для гостей приготовлена специальная новогодняя программа, которая понравится всей семье: от взрослых до малышей. Годится Урал сказами Бажова, поэтому представления и аниматоры тоже связаны с героями произведений писателя.

Фото: группа "Уральская резиденция Деда Мороза (и олени)" в соцсети "Вконтакте"

Гости встретятся с Хозяйкой Медной горы в творческой мастерской. В тронном зале Уральского Деда Мороза детей и родителей ждет волшебство. И, конечно, красавица Снегурочка и Уральский Дед Мороз будут водить с ребятами хороводы, а потом Дедушка каждому ребенку вручит именной подарок.

На улице детей будут ждать волшебные северные олени. Их можно погладить, а также покормить лакомством.

ЧАСЫ РАБОТЫ

Новогодний период: согласно купленным билетам - в дни развлекательных программ посещение без программы: 28-29 декабря, 1-8 января - с 11 до 19 часов.

Вход в составе группы - по расписанию согласно времени в билетах.

Работает только наличный расчет!

Расписание есть на сайте: http://urdm.ru/ticket/zakaz/

ЦЕНЫ

Программа «Новый год с северными оленями»

Взрослый – от 800 до 1250 руб.,

Детский – от 1400 до 2500 руб.

Программа «В гости к Уральскому Деду Морозу»

Взрослый - от 1150 до 1250 руб.,

Детский – от 1350 до 1450 руб.

АДРЕС

Свердловская область, Верхне-Пышминский район, 28-й км Старотагильского тракта (2 км на север от с. Мостовское)