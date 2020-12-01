Задержанный работал слесарем. Фото: Валерий Горелых

В Екатеринбурге сыщики уголовного розыска задержали 20-летнего парня, который подозревается в надругательстве над двумя девочками. Как рассказали в СУ СКР региона, парень показывал несовершеннолетним свой половой орган, но не вступал с детьми в контакт.

- У следствия есть основания полагать, что задержанный может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям, о которых пострадавшие по тем или иным причинам ранее не сообщили в правоохранительные органы, - отметили в Следственном комитете.

По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение об извращенце в Чкаловском районе поступило в полицию накануне вечером. Задержанный оказался слесарем.

- Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. Работал в одном из местных учреждений слесарем-ремонтником. Проживал на улице Альпинистов, а задержан был за гнусный поступок на улице Дагестанской в микрорайоне Химмаш. В настоящее время сыщики уголовного розыска проверяют любителя демонстрировать в общественных местах свою «киюшку» на причастность к другим преступлениям, - отметил полковник Горелых.

Всем, кому что-либо известно о других преступлениях задержанного, просят звонить по телефонам: 8(343) 297-71-61, 358-71-61.

Напомним, что осенью прошлого года в уральской столице вынесли приговор 21-летнему Владиславу Комарову, которого обвиняли в домогательстве к двум малолетним девочкам. Следователям СКР удалось доказать, что юный извращенец выслеживал детей для удовлетворения своих сексуальных потребностей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Студента из Екатеринбурга подозревают в изнасиловании 10-летнего мальчика в детском лагере. Родные Андрея Разумова уверены, что парня оклеветал ребенок из неблагополучной семьи (подробнее)

В Екатеринбурге вынесли приговор фитнес-тренеру, которого обвиняли в педофилии. Алексея Сушко отправили в колонию за мастурбацию на глазах у ребенка (подробнее)