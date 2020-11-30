Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 30 ноября 2020 года

Официальные цифры в выходные немного снизились
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден 381 новый случай заражения коронавирусом, из которых 172 случая приходятся на уральскую столицу.
Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Нижнем Тагиле, Кушве, Качканаре, Каменске-Уральском, Серове, Красноуфимске, Кировграде, Карпинске, ЗАТО Свободный, Первоуральске, Реже и других населенных пунктах Свердловской области.
Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 30 ноября 2020 года
Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
Общее число зараженных COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 46 326 человек, из которых 38 544 человека полностью справились с инфекцией. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 383 человека.
Состояние 572 госпитализированных пациентов оценивается врачами как тяжелое, 335 из них размещены в палатах реанимации, 223 подключены к аппаратам ИВЛ.
Фото: оперативный штаб Свердловской области
Также за прошедшие сутки официально подтверждено 9 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии COVID-19 на Среднем Урале составляет 1 027 человек.
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