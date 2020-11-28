Застрелили на охоте: в Свердловской области убит замглавы Новоуральска

Михаил Черницкий занимал пост заместителя главы Администрации Новоуральского городского округа по стратегическому развитию и инвестициям. Фото: сайт Новоуральского ГО

В Свердловской области был убит замглавы Новоуральска Михаил Черницкий. В Следственном комитете заявили, что 58-летний чиновник был под Алапаевском на охоте, во время которой его и застрелили. Трагедия произошла в субботу, 28 ноября.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Получить комментарий у главы Новоуральска Владимира Цветова на момент публикации не удалось, мэр города не ответил на звонок корреспондента.

- Следственным отделом по городу Алапаевск СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время по делу назначены необходимые судебные экспертизы. Орудие, из которого был произведен роковой выстрел, изъято, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Оружие, из которого выстрелили в Черницкого - винтовка «Вепрь 308». Фото: СУ СКР по Свердловской области

Михаил Черницкий родился в 1962 году в Свердловске. Окончил УрГУ имени Горького по специальности «Физик-преподаватель». До работы на посту замглавы Новоуральска занимал руководящий пост в одном из отделений «Сбербанка».

Стоит добавить, что прошлой осенью похожий случай произошел в Тугулымском районе. Тогда один из охотников случайно застрелил товарища во время перезарядки, в результате которого ружье произвело выстрел. А в январе 2019-го под Сухим Логом при схожих обстоятельствах был убит 66-летний егерь.