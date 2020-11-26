Наталье пришлось покупать препараты в Израиле, так как лечение в Свердловском онкологическом диспансере не приносило результата. Фото: предоставлено героиней публикации

- Впервые я почувствовала дискомфорт в груди после нового года, в январе 2019-го, - вспоминает 36-летняя екатеринбурженка Наталья Устюгова. - Тогда я не предала этому должного значения, подумала, что это киста. Но к марту уже появилось уплотнение. Пошла к маммологу. Взяли пункцию, сделали УЗИ. Через неделю диагноз – метастатический рак молочной железы.

Страшный диагноз ознаменовал новый этап в жизни Натальи, которая на тот момент лишь недавно родила девочку, ставшей пятым ребенком в семье. Терять время было нельзя, и многодетная мама сразу же обратилась в Свердловский онкологический диспансер.

Врачи назначили ей химиотерапию, но эффект получился обратным – опухоль продолжала расти. Понимая, что данный курс лечения не помогает, Наталья приняла решение наблюдаться у онколога из Израиля, а химиотерапию проходить в частной клинике. На тот момент у нее была вторая стадия рака, переходящая в третью. Кроме этого в лимфоузлах были метастазы.

- Что конкретно спровоцировало рак, никто не знает. Но предпосылки к этому были. Например, после родов я не могла кормить грудью, пропадало молоко, - пояснила Наталья Устюгова.

ПРОДАЛИ ВСЕ ЧТО МОЖНО

С июля муж Натальи Павел начал летать в Израиль за препаратами. Раз в три недели она должна была проходить курс химиотерапии – это обходилось семье почти в полмиллиона рублей (с учетом перелета).

Наталья во время курса химиотерапии в октябре 2019 года. Фото: предоставлено героиней публикации

О ходе своего лечения Наталья решила рассказывать в своем Instagram, где параллельно пыталась собирать деньги на лечение. Семья Устюговых даже представить не могла, что благотворительные фонды так хладнокровно отнесутся к их ситуации. Более десятка организаций отказали женщине в помощи по сбору средств.

- Моя семья самостоятельно смогла оплатить два курса, но на последующее лечение у нас уже не осталось возможности. Сердца семьи и близких мне людей разрывались от боли, от осознания того, что родной человек так отважно сражается за свою жизнь, может проиграть эту схватку из-за нехватки средств. Дошло до того, что мы с мужем продали все, что только было можно. А мой брат был вынужден продать квартиру, - рассказывает «КП» Наталья.

В ноябре 2019-го Наталье вырезали опухоль. После этого было еще 14 курсов химиотерапии. В декабре ее ждет обследование, которое покажет, отступила болезнь или нет.

- Я ни кому и никогда не пожелал бы такого, - делится муж Натальи. - Я был по ту стороны жизни, где твой родной человек умирает. Я видел, как плачут дети, ведь их сердца бьются в такт с сердцем матери. Да что говорить, я плакал сам, видя как моя любимая, мать моих детей, бьется не на жизнь, а на смерть с этой страшной болезнью, название которой рак.

Наталья с 3-летним сыном и 2-летней дочкой. Фото: предоставлено героиней публикации

ЕСЛИ УМРУ, ТО ВСЕ РАВНО БУДУ РЯДОМ

На протяжении всего лечения Наталья чувствовала любовь и поддержку своих детей, трое из них уже слишком взрослые, чтобы не понимать возможные последствия болезни. В апреле этого года у Натальи состоялся разговор по душам с сыном Максимом, ему тогда было 9. Отвечая на его вопросы у матери сжималось сердце.

- Я всегда буду жить именно в твоем сердце, всегда буду тебя слушать и слышать. Ты только позови, я обязательно отвечу. Я буду жить, пока ты меня помнишь, - ответила мама сыну на вопрос «А ты умрешь?». - Я не знаю правильно ли говорить с детьми об этом. Но я реалист и считаю, что всё может произойти. Поэтому, мне кажется, такую ситуацию надо проговорить, вдруг потом никто не объяснит. Я понимаю, что к этому не подготовишь, да я и сама к этому не готова.

Семья Устюговых. Фото: предоставлено героиней публикации

Столкнувшись с раком, Наталья поняла, как беспомощно себя могут почувствовать женщины. Именно поэтому она вместе со своей подругой создала фонд «Ямама».

- Наше основное направление – помощь женщинам, у которых есть несовершеннолетние дети. Также проводим мастер-классы для детей, которые остались без попечения родителей. Для меня фонд – это не про деньги, а отражение души и огромный ежедневный труд. На жизнь я зарабатываю своей основной деятельностью – работаю экономистом, - добавила многодетная мама.

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