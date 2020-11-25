Осенью 2020 года 37-летний Погребняк подписал с «Уралом» контракт на 1 год. Фото: пресс-служба ФК «Урал» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нападающий «Урала» Павел Погребняк ответил на часто задаваемые о нем вопросы. В интервью пресс-службе екатеринбургского клуба форвард признался, что его карьера начиналась с контракта на 500 рублей.

- В 16 лет в школе «Спартака» моя зарплата составляла 500 рублей. В спартаковском дубле у меня была зарплата 1300 рублей, и потом, когда меня стали приглашать в основной состав, зарплата составляла 700 долларов. Поэтому все шло по нарастающей. Молодые наши футболисты, как дети, так и студенты, вам есть к чему стремиться, - рассказал Погребняк.

Кроме этого экс-игрок сборной России признался, что просил свою супругу Марию удалить аккаунт в Instagram, но жена не согласилась пойти на такое.

- Я не сторонник этого и не фанат выкладывать что-то на публику. У меня Instagram просто чтобы был. Недавно я ей предложил удалить свой с двумя миллионами подписчиков. Она отказалась, не проблема, - пояснил футболист.

Мария на пять лет младше своего мужа, пока Павел в Екатеринбурге, она занимается воспитанием троих сыновей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Осенью 2020 года 37-летний Погребняк подписал с «Уралом» контракт на 1 год. Ранее нападающий признавался, что с высокой вероятностью этот сезон станет для него последним в качестве игрока. В нынешнем сезоне форвард шесть раз появлялся на поле, а также забил гол в домашнем матче со «Спартаком».

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