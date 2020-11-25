Антон Шипулин выставил на аукцион лыжи, в которых выступал на Олимпиаде в Сочи

На лицевой стороне лыж спортсмена оставил свой автограф. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уральский биатлонист Антон Шипулин выставил на торги свои беговые лыжи Fisher. Именно в них спортсмен участвовал в Олимпиаде-2014. Тогда лыжник в составе сборной России заработал свою первую золотую медаль Олимпиады.

Счастливые лыжи Шипулин представил на благотворительном аукционе «Екатерининской ассамблеи».

- На лицевой стороне лыж спортсмен оставил автограф. В комплекте идут крепления, - уточнили в пресс-службе мероприятия.

Напомним, что благотворительный вечер Екатерининской Ассамблеи состоится 4 декабря. Это будет десятая по счету, юбилейная Ассамблея. Деньги собранные на аукционе, пойдут на реализацию социального проекта. В этот раз помогут Верхнепышминской школе-интернат для детей с нарушением зрения имени Мартиросяна. Там планируют сделать капитальный ремонт помещений медицинского отделения школы, купить необходимую мебель, а также оборудовать кабинеты для работы узких специалистов. Стоимость всего проекта 16 миллионов рублей.

Помимо Антона Шипулина в этом году в аукционе участвует президент ФК «Урал» Григорий Иванов. Он выставил VIP-ложу на матчи футбольного клуба «Урал» в сезоне 2020/2021. Тот, кто приобретет этот лот, сможет в комфорте насладиться просмотром игр. Сертификат включает в себя приглашение для 15 персон на 6 матчей Чемпионата России в сезоне 2020-2021.

Кстати, недавно Антона Шипулина лишили олимпийского золота, заработанного в Сочи. У одного из членов команды сборной России обнаружили допинг. Биатлониста Евгения Устюгова в феврале 2020 году обвинили в нарушении антидопинговых правил.

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