«Я опустошен»: Антон Шипулин впервые высказался по поводу лишения золотой медали

Антон Шипулин, которого лишили статуса Олимпийского чемпиона, рассказал о своих чувствах. Биатлонист отметил, что не верит в результаты допинг проб, которые взяли у его сокомандника Евгения Устюгова. Сам Шипулин отрицает, что когда-либо употреблял допинг во время соревнований.

- У меня нет слов, я опустошён и пытаюсь осознать произошедшее. На протяжении всей карьеры я был ярым противником допинга. Остаюсь таким и сейчас. Всю жизнь я брал за правило верить своим партнерам по команде, не сомневаться в их чистоте. Я всегда верил и буду верить до последнего, - заявил уралец.

Антон не верит в результат допинг проб.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгений Устюгов и Антон Шипулин выступали в одной команде во время Олимпиады в Сочи. Во время эстафетной гонки спортсмены вырвали победу у соперников и взяли золотые медали. Сейчас награды лишают всех четверых участников. Уральский биатлонист считает это несправедливостью. По словам спортсмена, он надеется, что у него получится вернуть статус чемпиона.

- Поддерживаю идею Жени сделать разбирательства по его делу открытыми для широкой общественности. Надеюсь, что у него есть аргументы, доказательства, чтобы защитить себя в CAS. От этого будет зависеть не только его судьба, но и судьба всей нашей команды, которая выиграла ту гонку. Гонку, которая стала для многих из нас лучшей в жизни. А теперь может превратиться в наш страшный кошмар. До последнего буду верить в то, что этого не произойдет, - добавил Шипулин.

Теперь из-за лишения России золотой медали на Олимпийских играх в 2014 года победа переходит Германии, серебряная медаль — Австрии, а бронза — Норвегии.

Напомним, Антон Шипулин сейчас отошел от спорта. Сейчас бывший биатлонист занимается политикой. Осенью 2019 года его выбрали депутатом Госудумы от Серовского округа.