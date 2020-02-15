2020-02-15T16:31:31+03:00
Спорт

«Я опустошен»: Антон Шипулин впервые высказался по поводу лишения золотой медали

Спортсмен не отвечал на звонки, но опубликовал пост в соцсетях
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: страница Антона Шипулина ВконтактеФото: страница Антона Шипулина Вконтакте
Изменить размер текста:

Антон Шипулин, которого лишили статуса Олимпийского чемпиона, рассказал о своих чувствах. Биатлонист отметил, что не верит в результаты допинг проб, которые взяли у его сокомандника Евгения Устюгова. Сам Шипулин отрицает, что когда-либо употреблял допинг во время соревнований.

- У меня нет слов, я опустошён и пытаюсь осознать произошедшее. На протяжении всей карьеры я был ярым противником допинга. Остаюсь таким и сейчас. Всю жизнь я брал за правило верить своим партнерам по команде, не сомневаться в их чистоте. Я всегда верил и буду верить до последнего, - заявил уралец.

Антон не верит в результат допинг проб. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Антон не верит в результат допинг проб.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгений Устюгов и Антон Шипулин выступали в одной команде во время Олимпиады в Сочи. Во время эстафетной гонки спортсмены вырвали победу у соперников и взяли золотые медали. Сейчас награды лишают всех четверых участников. Уральский биатлонист считает это несправедливостью. По словам спортсмена, он надеется, что у него получится вернуть статус чемпиона.

- Поддерживаю идею Жени сделать разбирательства по его делу открытыми для широкой общественности. Надеюсь, что у него есть аргументы, доказательства, чтобы защитить себя в CAS. От этого будет зависеть не только его судьба, но и судьба всей нашей команды, которая выиграла ту гонку. Гонку, которая стала для многих из нас лучшей в жизни. А теперь может превратиться в наш страшный кошмар. До последнего буду верить в то, что этого не произойдет, - добавил Шипулин.

Теперь из-за лишения России золотой медали на Олимпийских играх в 2014 года победа переходит Германии, серебряная медаль — Австрии, а бронза — Норвегии.

Напомним, Антон Шипулин сейчас отошел от спорта. Сейчас бывший биатлонист занимается политикой. Осенью 2019 года его выбрали депутатом Госудумы от Серовского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вячеслав Фетисов: - Не может голодный хоккеист соревноваться с сытым!
Легендарный советский и российский хоккеист, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов поделился своим мнением о назначении нового президента КХЛ Алексея Морозова, обрисовал главные проблемы российского хоккея
Ставки на Юрлову-Перхт или Куклину? Состав сборной России на женский спринт ЧМ 2020 по биатлону, стартовые номера
Стало известно, кто побежит спринт у сборной России, полный расклад по стартовым номерам лидеров и членов сборной России на Чемпионат мира 2020 по биатлону в Италии
Новости 24
«Волков, Малышко, Шипулин, они теперь перестали быть олимпийскими чемпионами»: комментатор Дмитрий Губерниев предложил поддержать уральского биатлониста
«Я знал что так будет»: первый тренер Шипулина о том, почему его подопечного лишили золота Олимпиады
С бассейном и в Екатеринбурге продают коттедж за 65 миллионов рублей
Хотел поохотиться: екатеринбуржцу грозит срок за хранение ящика с патронами
Школьники из Екатеринбурга создали специальную книгу для слепых детей
«Постараюсь набраться сил»: легионер «Автомобилиста» перенес операцию
В Екатеринбурге снизилась заболеваемость ОРВИ
Волонтеры из Екатеринбурга спасают щенка хаски, которого хозяева хотели усыпить из-за травмы глаза
В Екатеринбург военным бортом доставили икону преподобного Иосифа Волоцкого
Делегация FISU проверила объекты, которые планируется задействовать во время Универсиады в Екатеринбурге
В легендарном екатеринбургском кинотеатре «Салют» прошел последний сеанс