2020-02-15T13:41:33+03:00
Спорт

Антон Шипулин лишился звания олимпийского чемпиона

Причиной стал допинг, который нашли в крови у его товарища по команде Евгения Устюгова
Юлия СТАЛИНА
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Для Шипулина это единственная награда такого ранга.Для Шипулина это единственная награда такого ранга.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральский биатлонист Антон Шипулин больше не олимпийский чемпион. Его лишили золота, которое он выиграл в 2014 году на Олимпиаде в Сочи. Сегодня стало известно, что антидопинговый комитет забрал медаль у Евгения Устюгова, товарища по команде Шипулина. Информацию подтвердили в Союзе биатлонистов России.

- Евгений Устюгов, за нарушение Антидопинговых правил IBU (использование запрещенных субстанций или методов) так же дисквалифицирован на два года. Дисквалификации должны быть подвергнуты все результаты спортсмена в период с 27 августа 2013 года до февраля 2014 года (включительно), - гласит официальное заявление Союза биатлонистов России.

У Шипулина золото на победу в Олимпийских играх-2014 в Сочи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У Шипулина золото на победу в Олимпийских играх-2014 в Сочи.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Биатлонисты сборной России Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин стали победителями в эстафетной гонке на ОИ-2014. Для Шипулина это единственная медаль высшего достоинства.

Сам спортсмен пока никак не прокомментировал ситуацию. Дозвониться до Антона Шипулина не удалось.

Напомним, Антон Шипулин сейчас отошел от спорта. Сейчас бывший биатлонист занимается политикой. Осенью 2019 года его выбрали депутатом Госудумы от Серовского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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