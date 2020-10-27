«Он не заслужил этого»: первый тренер биатлониста Антона Шипулина о лишении его подопечного олимпийского золота

Фото: страница Антона Шипулина Вконтакте

Уральского биатлониста Антона Шипулина окончательно лишили олимпийской медали. Спортсмен получил ее в командном зачете в 2014 году в Сочи. Тогда благодаря уральцу сборная Россия смогла опередить своих соперников. В команде Шипулина также вступал еще один биатлонист Евгений Устюгов. В феврале 2020 году Устюгова обвинили в нарушении антидопинговых правил, золота лишили его, а также коллег по команде. Спортсмен оспаривал решение в суде. Но сделать этого не удалось.

Накануне антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда снова признала Евгений Устюгова виновным. Значит, что Антон Шипулит также попал под раздачу.

- Решение не окончательное, мы собираемся его оспаривать в суде. Нам дается на это три недели. Помимо трех этих недель на оспаривание, важно то, сколько CAS будет рассматривать данное дело. А здесь мы говорим про срок, который исчисляется месяцами, - объясняет адвокат Евгений Устюгова Алексей Панич. – Безусловно, российские спортсмены, Евгений Устюгов в их числе, испытывает давление. За ними идет охота. Необходимо учитывать то, что текущее дело касается паспорта крови. На самом деле, обвинений на основании паспорта крови достаточно мало в мировой практике. Паспорт крови всегда рассматривается, как некое косвенное доказательство тех или иных обстоятельств. Крайне - редкое явление обвинять спортсмена, основываясь только на это.

Эта была единственная олимпийская медаль у Антона Шипулина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее Антон Шипулин высказался по поводу лишения его единственной олимпийской медали. Спортсмен был раздосадован этой новостью.

- На протяжении всей карьеры я был ярым противником допинга. Остаюсь таким и сейчас. Всю жизнь я брал за правило верить своим партнерам по команде, не сомневаться в их чистоте, - написал в своем Instagram Антон Шипулин.

Дозвониться до Антона Шипулина пока не удалось. Многие считают, такое решение комитета несправедливым. Как, например, Владимир Путров, первый тренер биатлониста:

- Я слежу за этими новостями, надеюсь, что Устюгов сумеет оспорить решение суда. Сейчас от Антона ничего не зависит. Конечно, решение не справедливо по отношению к Антону. Если бы не он, наша команда не смогла бы обыграть Немцев, Шведов, Новежцев. Он вытащил команду. Антон ни в чем не повинен, - говорит он. - Будем ждать решение суда по Устюгову. Надеюсь, справедливость восторжествует. Я поддерживаю его. Но Антон сейчас об этом не задумывается, потому что недавно его назначили президентом Федерации по биатлону Свердловской области.

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