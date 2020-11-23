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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 23 ноября 2020 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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В сутки в Свердловской области проводит больше 30 тысяч исследований тестов на коронавирус

В сутки в Свердловской области проводит больше 30 тысяч исследований тестов на коронавирус

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 389 новых случаев коронавируса. Большая часть из них – 180 – приходится на уральскую столицу.

Остальные случаи приходятся на Качканар, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Серов, Ивдель, Среднеуральск и другие населенные пункты Свердловской области.

Всего с начала пандемии коронавируса в регионе COVID-19 заразились 43 612 человек, из которых 35 792 пациента полностью справились с болезнью. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 394 человека.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 23 ноября 2020 года

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 23 ноября 2020 года

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент состояние 553 человек оценивается как тяжелое, 314 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 220 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за прошедшие сутки официально подтверждено 10 новых случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 961 человек.

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