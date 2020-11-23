Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 23 ноября 2020 года

В сутки в Свердловской области проводит больше 30 тысяч исследований тестов на коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 389 новых случаев коронавируса. Большая часть из них – 180 – приходится на уральскую столицу.

Остальные случаи приходятся на Качканар, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Серов, Ивдель, Среднеуральск и другие населенные пункты Свердловской области.

Всего с начала пандемии коронавируса в регионе COVID-19 заразились 43 612 человек, из которых 35 792 пациента полностью справились с болезнью. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 394 человека.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 23 ноября 2020 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент состояние 553 человек оценивается как тяжелое, 314 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 220 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за прошедшие сутки официально подтверждено 10 новых случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 961 человек.

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