Как получить бесплатные лекарства от коронавируса на дом в Екатеринбурге и Свердловской области

Лекарства передают пациентам бесплатно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце октября президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором дал распоряжение о том, что в регионах больные с коронавирусом должны получать бесплатные лекарства. Это касается тех, кто лечится от болезни не в стационаре, а дома. На этой неделе набор льготных препаратов для борьбы с COVID-19 поступили в медицинские учреждения Свердловской области.

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДЕЛИЛИ 162 МЛН. РУБ

Всего лекарственные препараты для сопровождения амбулаторных пациентов получили 26 медицинских организаций региона. Данную цифру называет региональный министр здравоохранения Андрей Карлов. Деньги на них выделили из федерального бюджета – это 162,2 миллиона рублей.

- С 17 ноября уже 96 первых пациентов были обеспечены препаратами. Пока у нас получено препаратов на 8,5 тысяч человек, - рассказывает в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель министра здравоохранения региона Елена Чадова. – Всего по соглашению с федерацией мы получим препараты на 20 400 человек.

Препараты будут доставлять больным силами силами среднего и младшего медицинского персонала, однако в отдельных населенных пунктах под это дело привлекли волонтеров.

- Уже подписаны все соглашения на поставку лекарственных средств, 80% из которых найдены. Несмотря на то, что в 20 раз увеличилось производство лекарств в России, ажиотажный спрос дает о себе знать, мы в ближайшие дни решим вопрос с оставшимися 20%, - уточняет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. - Процесс идет, подходят очередные партии лекарств, которые мы отправляем в поликлиники. Для полного разворачивания этой системы потребуется еще несколько дней.

Сейчас большая часть пациентов проходят лечение на дому Фото: Артем КИЛЬКИН

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЕКАРСТВА

Схема здесь простая. Для этого нужно положительный тест на COVID-19. Все, кто переживает болезнь в легкой форме, и лечатся дома, имеют на них право.

- Участковый врач-терапевт или педиатр идет к пациенту, у которого есть положительный результат теста, - объясняет Елена Чадова. – При этом у врача с собой все лекарственные препараты. Есть список 16 препаратов, которые утверждены Федеральным Минздравом. Терапевт осматривает пациента и выписывает ему те лекарства, которые ему показаны. После этого пациент начинает лечение.

Во время первичного осмотра участковый врач должен измерить температуру тела, проверить частоту дыхания, измерить уровень насыщения крови кислородом, а также изучить информацию о наличии хронических заболеваний.

По данным областных властей, на сегодняшний день в больницах Свердловской области есть запас препаратов для лечения пневмонии на два месяца, интерферонов и противовирусных – на один месяц.

- В отдельных случаях лекарства в аптеках пропали из-за того, что люди скупали их впрок, часто без назначения врача. Мы получили федеральные деньги и продолжаем работать с представителями аптечных сетей и производителей лекарств, - заверил уральцев глава региона Евгений Куйвашев.

Триазавирин производят на Урале, что позволяет сэкономить на его транспортировке Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

* 16 препаратов включены в список бесплатных лекарств для больных коронавирусом, которые лечатся на дому.

* 20 400 пациентов могут получить бесплатные лекарства для лечения на дому.

* 162,2 миллиона рублей выделили из федерального бюджета на лекарства для амбулаторных больных.

* В 20 раз выросло производство лекарств в России в период коронавируса.

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