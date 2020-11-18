Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 18 ноября 2020 года

В больницах в тяжелом состоянии остаются больше 400 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально зарегистрировано 358 новых случаев заболевания коронавирусом, 235 из них приходятся на столицу Среднего Урала.

Остальные заболевшие из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Кировграда, Новой Ляли, Невьянска, Первоуральска, Сосьвы, Серова, Березовского, Первоуральска и Ревды.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 41 719 человек, из которых 33 882 полностью справились с инфекцией. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 363 человека.

Фото: оперативный штаб Свердловской области

На сегодняшний день состояние 472 пациентов оценивается как тяжелое, 317 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 207 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждены 10 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на 18 ноября 2020 года в Свердловской области составляет 917 человек.

Динамика распространения коронавируса на 18 ноября 2020 года на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

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