«Покурил траву и ушел в другую комнату»: девушка, выжившая на кровавой вечеринке, заявила, что убийца употреблял наркотики

Стрельба произошла в квартире Дмитрия Захарова на улице Социалистической. После преступления он свел счеты с жизнью. Фото: СУ СКР, vk.com

Прошла неделя с того момента, как на Уралмаше посреди ночи в одной из квартир произошла бойня – 34-летний Дмитрий Захаров расстрелял из охотничьего карабина двух своих друзей, а также девушек, которые пришли к ним в гости. За несколько часов до трагедии они познакомились в группе «Вписки Екатеринбурга». Тогда погибли 32-летний Антон, 36-летний Олег и 18-летняя Полина.

Тяжело ранена была 17-летняя Виктория. Медикам пришлось удалить ей почку. Не пострадала лишь 16-летняя Мария. Когда пуля попала в Антона, тот сидел рядом со школьницей и повалился на нее. Несколько часов девушка лежала под мертвым мужчиной, притворяясь, что она тоже убита.

Накануне девушка пришла на программу «На самом деле», где рассказала подробности того вечера. Так, она отметила, что раньше они с подругами не приходили в гости к незнакомым взрослым мужчинам.

- Было страшно. Когда увидели их потом, они показались нам адекватными людьми, - говорит Мария. - Мы спрашивали у них возраст, сказали, что им от 25 до 30 лет. Они приехали за нами на машине. За рулем был Дмитрий, хозяин квартиры. Антон рассказал о том, где он раньше работал – риэлтором до коронавируса. Олег говорил, что он в строительной сфере работает. А Дмитрий особенно ничего не говорил.

Девушка также рассказала, что алкоголь они не покупали. По дороге лишь остановились у магазина, чтобы Дмитрий мог приобрести бутылку воды. Позже в квартире они сидели и общались.

- Не пили, не ели, - вспоминает Мария. - В какой-то момент мы попросили принести воды и Дмитрий принес нам стакан. Мы с девочками пили из него втроем.

На этом фото Дмитрий Захаров. Он 7 ноября 2020 расстрелял в своей квартире гостей Фото: vk.com

Девушка в эфире отметила, что вполне возможно им в воду могли что-то подмешать, хотя никаких изменений они не почувствовали. Правда, потом, уже сам Дмитрий на глазах у всех стал употреблять наркотики.

- Мы общались все вместе, Дмитрий молчал, - говорит Мария. - Затем Дмитрий покурил траву, после чего сразу же встал и ушел в свою комнату. Минут 30 его не было.

Мария, Полина и Антон ушли разговаривать в спальню, а Виктория с Олегом остались на кухне. Сам же Дмитрий сидел у себя в комнате и громко слушал музыку.

- Я сказала Полине: «Давай уедем». Она предложила посидеть еще 15 минут. Виктория на тот момент в другой комнате была. Не знаю, почему я хотела уехать. Внутри какой-то ком был, - вспоминает Мария. - Мы сидели, общались и где-то в районе часа ночи Дмитрий пришел с ружьем, сказал «Давайте поиграем» и начал стрелять. Мы не успели ничего понять. Он выстрелил в Полину, сразу же в голову, потом Антону в шею и тот, получается, упал на меня. И дальше я услышала, что Дмитрий прошел на кухню, после чего последовало еще два выстрела. И через какое-то время был последний третий выстрел. Почему он не выстрелил в меня? Может он подумал, что нас с Антоном подстрелил как-то вместе?

Также в эфире программы был друг Дмитрия – Александр. Он рассказал, что последний год у того была депрессия.

- Дмитрий расстался с женой, не работал, пытался найти себе работу, не получалось, - говорит Александр. – Был кредит у него. Он рассказывал, что 500 тысяч брал, а платить нечем. Почему он убил людей? Вообще нет никакого объяснения. Последний раз мы с ним виделись за полторы недели до этого случая. Он был в нормальном состоянии. Мы встретились в парке, пробежались, прогулялись и пошли домой.

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