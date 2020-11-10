«Он запал мне в душу»: мальчик без ушей из уральского детского дома наконец-то нашел маму

Сейчас Андрею исполнилось 11, и его усыновила дефектолог из Воронежа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скоростная электричка «Ласточка» подошла к вокзалу Екатеринбурга. На перрон вышла улыбчивая шатенка в розовой куртке с клетчатой сумкой наперевес. За ней – напуганный одиннадцатилетний мальчишка, который вздрагивает от каждого звука. Из-под шапки у него виднеется слуховой аппарат. Паренек подает женщине руку, затем хватает пакет, и они вместе идут подальше от перрона. На первый взгляд, обычная семья – мама и сын.

- Когда мы ехали в «Ласточке», он слышал, как объявляют остановки. Удивлялся, радовался и восклицал «Я слышу», - начала разговор женщина.

Педагог из Воронежа оформила документы на усыновление за несколько месяцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наши герои 44-летняя Елена Лебедева из Воронежа и мальчик Андрей из Нижнего Тагила. В этот день Лена оформила документы в опеке и стала мамой чудесного, но непростого ребенка.

«ДЕТЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ ПОБАИВАЮТСЯ, НО Я НЕ БОЮСЬ!»

Андрею 11 лет. Еще в роддоме от него отказались родители. Мальчик появился на свет с редкой патологией – у него не было ушей. Родные сына в доме малютки. Спустя два года его мать умерла, а отец так ни разу и не приехал, и не вышел на связь.

Сначала был Дом малютки, потом Детский дом в Нижнем Тагиле. В раннем возрасте с Андреем еще занимались нянечки, а потом махнули рукой – пусть будет так, как будет. В свои одиннадцать он не разговаривает, не знает языков жестов. Слуховой аппарат ему подарили неравнодушные люди. Мальчик слышит этот мир, но пока его совсем не понимает.

Елена знает, что их с Андреем ждет долгая социализация, но она готова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О необычном ребенке без ушей Елена Лебедева узнала недавно. Восемь лет назад «Комсомольская правда» рассказала историю Андрюши. Женщина из Воронежа случайно наткнулась на статью в интернете и сердце ее екнуло. Она начала искать о нем как можно больше информации, контакты людей. И вышла на Детский дом, где жил мальчик.

- Он запал мне в душу. Я думала ему лет шесть, а потом оказалось, что немного больше. Здоровых детей без меня забирают, а детей с проблемами побаиваются. А я учитель-дефектолог, это моя специфика. Я не боюсь, - говорит Елена.

В Екатеринбурге Елена остановилась у знакомой. Туда же она и Андрей едут, чтобы перекусить и подождать вылет. До самолета в Воронеж остается пять часов. Всю дорогу Андрюша не отходит от своей мамы. Он с любопытством мотает по сторонам головой, разглядывая все вокруг.

- Лифт. Это лифт, - показывает ему на языке жестов Елена и озвучивает фразу.

Андрей тянется к кнопкам.

- Для него это все необычно, столько нового, - улыбается женщина.

«МЕЧТАЛА УСЫНОВИТЬ РЕБЕНКА ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА»

Уже в квартире, Елена первым делом бежит на кухню - Андрюша проголодался. Ставит чайник, достает бутерброды с колбасой.

- Нам предстоит еще много работы. Даже в бытовых мелочах, - рассказывает Елена. – У них у детдомовских есть привычки, которые для нас удивительны. Андрюха сейчас сидит в двух штанах, ему жарко. Но он не скажет об этом, пока его не разденешь. Они не привыкли принимать решения самостоятельно.

Даша заменила Андрею маму. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У Елены две дочери, одна уже взрослая - ей 23 года, другая школьница – ей 11 лет. Женщина работает педагогом в детском саду для деток с инвалидностью по слуху. Все свою жизнь она мечтала о большой семье, хотела взять ребенка из детского дома. Но муж не понимал ее.

- Думала, буду инженером-технологом с экономическим образованием, но жизнь все поменяла. Старшая дочь у меня родилась с нарушением слуха и на дневную работу выходить я не могла. Сменила профессию и стала учителем-дефектологом, - признается Елена. – Потом развелась с мужем и подумала, что пока есть силы воспитывать ребенка, нужно действовать. Прошла школу приемных родителей, а в августе увидела Андрюшу и сразу приехала сюда в Екатеринбург. Оформление заняло время, но мы это сделали.

Старшие дети Елены ждут маму и нового братика.

Внезапно наш разговор прервал дверной звонок. На пороге появилась хрупкая блондинка. Это Даша.

- Не узнал меня, - с грустью сказала она.

А Дарья была его нянечкой в Доме малютки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У АНДРЮШИ БЫЛО ДВЕ МАМЫ, ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ТРЕТЬЯ

Когда «Комсомолка» написала историю Андрюши, ему было три годика и он жил в Доме малютки. Маму ему заменяла19-летняя девушка Даша, которая была там волонтером и нянечкой. Но жизнь и их разлучила.

- Перед тем, как Андрюшу перевели в Детский дом в Нижнем Тагиле, у него начались истерики после моего ухода. Мы прощались, а он потом падал на землю и рыдал. Мне сказали, если не можешь забрать его к себе, лучше больше не приходи. А я сама недавно стала мамой и такие решения я не могу принимать одна, - объяснила Дарья.

Андрей хоть и сирота, но у него есть три мамы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так они и расстались на многие годы. Но у Андрея появился другой Ангел хранитель. Ольга Садыкова тоже прочитала о мальчике без ушей из «Комсомолки». Женщина оформила гостевой визит и ездила к парню все три года. Полюбила его, но усыновить не могла по личным причинам. Решила, раз сама не может стать ему матерью, то обязана помочь найти семью для Андрея.

- Летом я начала рассылать информацию об Андрюше на разные форумы. Удивилась, что так быстро откликнулась Елена. Еще повезло, что она учитель-дефектолог, - призналась Ольга. – Конечно, страшно его отпускать, но в семье ему будет лучше. С ним будут заниматься.

Кстати, Елена планирует не только социализировать парня, но и помочь ему обрести слух. Сразу по прилету в Воронеж они пойдут на КТ, чтобы понять, можно ли сделать ему операцию и восстановить слух.