Высокинский станет первым вице-губернатором Свердловской области

Встреча Евгения Куйвашева и Александра Высокинского. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В понедельник, 21 декабря, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с главой Екатеринбурга Александром Высокинским, предложив ему занять вакантный пост первого вице-губернатора региона. Этот пост утром оставил Алексей Орлов, который перешел на работу заместителя мэра уральской столицы. Высокинский дал свое согласие Евгению Куйвашеву, таким образом, он с Орловым поменялся должностями. Новый пост Высокинский займет после прохождения всех необходимых процедур.

- Курирование вопросов экономики, развитие агломерации - это только малая часть того, чем предстоит заниматься. Рассчитываю, что вы в короткие сроки начнете работу», — заявил на встрече губернатор Свердловской области.

Встреча с участием Алексея Орлова. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее в понедельник прошла трехсторонняя встреча Евгения Куйвашева с Высокинским и Орловым, на которой участники обсудили свои задачи на новых должностях. Губернатор Свердловской области заявил, что работа, которой займутся участники встречи, нуждается в перенастройке и перегруппировке сил.

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